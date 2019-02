S’affamer pour plaire à Hollywood

Anne Hathaway était l'une des actrices les plus nommées en 2009, après avoir été saluée par la critique pour son rôle d'ancienne toxicomane dans Rachel se marie.

Cependant, alors que sa carrière prenait son envol, l'actrice luttait contre des problèmes personnels et elle a avoué s'être affamée, submergée par « le sentiment de ne pas suffire, des complexes, de la nervosité et de l’angoisse ».

L'actrice oscarisée craignait de ne pas avoir l'air parfaite sur le tapis rouge. « J'ai mal fait les choses pendant si longtemps, a-t-elle confié dans une interview avec Jess Cagle pour People TV.

Je ne suis pas vraiment du genre à ressasser les choses, mais je me souviens qu'il y a 10 ans, j'avais tellement peur de commencer la saison des récompenses et de faire ce que je pensais être censée faire, que je n'ai donc pratiquement rien mangé à Noël... Je pensais que les stars de cinéma devaient avoir un certain corps. Je fumais juste, je fumais pour calmer mes nerfs et ne me nourrissais pas. »

Aujourd'hui âgée de 36 ans et maman d'un petit garçon depuis 2016, Anne Hathaway a adopté une approche beaucoup plus saine et détendue de la vie. « Je viens de comprendre que je peux dire merci à la vie en prenant soin de moi, a-t-elle ajouté. En ne m'excusant pas d'être là, ce que je ne savais pas faire il y a 10 ans. »

La star des Misérables a un fils de deux ans, Jonathan, né de sa relation avec son mari Adam Shulman, avec qui elle est mariée depuis 2012.