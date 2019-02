Le limogeage du directeur général par intérim de la Société des traversiers du Québec par le ministre des Transports, François Bonnardel, est un signal clair aux dirigeants des sociétés d’État qu’ils doivent livrer la marchandise, selon Mario Dumont.

«Si on avait le thermomètre de la patience du ministre, on verrait ça descendre depuis le 1er octobre... Ça a pogné zéro cette semaine! [...] C’est con, mais comme citoyen on dirait que ça nous fait du bien. Il y a tellement d’occasions où on se dit : voyons, au gouvernement, il n’y a jamais personne qui est responsable de rien. Et tout à coup, bang, il y a un cran d’arrêt. Terminus, ça s’arrête ici!»

«C’est quand même de la part de la CAQ un signal aux dirigeants de sociétés d’État... Donnez-nous l’heure juste, faîtes marcher les affaires, donnez des services aux citoyens parce que notre patience à des limites.»

Mario Dumont rappelle qu’à peine l’année commencée, les citoyens du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord peuvent s’attendre à voir au moins cinq traversiers défiler en 2019. Parmi eux, le NM Apollo, acquis pour 2,1 millions $, qui est arrivé de Terre-Neuve en début de semaine et dont la mise en service a été retardée.

«Le Apollo, c’est une vieille affaire. Ça a l’air que c’est Qualinet pour essayer d’enlever l’odeur des tapis. Les gens du coin, si mes informations sont bonnes, je pense qu’il faudrait baisser ses attentes un peu. Si vous avez une chaise et que vous traversez de l’autre bord, on ne chiale pas», conclut l’animateur.