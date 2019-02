Un ado de 17 ans porté disparu à Roberval

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un adolescent de 17 ans porté disparu à Roberval.

Xavier Roberge a été vu pour la dernière fois alors qu’il circulait à pied sur le boulevard de la Jeunesse.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a indiqué la SQ, jeudi.

Le jeune homme mesure 1,68 m (5 pi 10 po) et pèse 50 kg (110 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et porte une barbichette.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau beige, rouge et bleu, un chandail rouge ainsi que des bottines.

Selon la police, il pourrait se trouver dans le secteur de Roberval ou Saguenay.

Toute information qui permettrait de le retrouver peut être transmise, de façon anonyme, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.