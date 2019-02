Un bris d’aqueduc a forcé la fermeture du boulevard de l’Acadie, entre les rues Jarry et Jean-Talon, tôt vendredi matin à Montréal.

Le boulevard de l’Acadie est présentement fermé en direction sud, entre les rues Jarry et Jean-Talon. En direction nord, le boulevard est inaccessible entre la rue Jean-Talon et l’avenue Ogilvy, et ce pour une durée indéterminée.

Une partie de la chaussée est sous les eaux et la glace, rendant les déplacements difficiles dans le secteur à l'heure de pointe.