Un faux policier maintenant prisonnier

Un ex-conducteur du Réseau de transport de la Capitale qui a fait croire pendant quatre ans à sa conjointe qu’il était un policier à la retraite est désormais... un prisonnier.

Marco Beaulieu, 55 ans, vêtu d’un complet-cravate, est arrivé au palais de justice de Québec vendredi matin pour recevoir sa peine, près d’un an et demi après avoir plaidé coupable à des accusations de voies de fait ayant causé des lésions corporelles contre son ex, de possession d’armes prohibées ou à autorisation restreinte et de s’être présenté faussement comme un agent de la paix.

Le juge Hubert Couture, qui a insisté sur l’importance d’imposer des peines dissuasives en matière de violence dans un contexte conjugal, a prononcé une peine totale de 8 mois d’incarcération.

Mensonge par-dessus mensonge

Beaulieu avait toujours rêvé d’être un policier. Et pour séduire la femme qui est devenue sa victime, il lui a fait croire qu’il était un policier «à la retraite» qui avait déjà travaillé à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de Trois-Rivières.

Il avait tout l’attirail pour la convaincre dès leur rencontre, en novembre 2011 :des menottes, un bâton de policier, un gyrophare, des calepins d’enquêteurs, des badges, un képi et un stetson de la GRC.

Rapidement toutefois, il est devenu jaloux, contrôlant, agressif. Croyant qu’elle le trompait, il lui a tordu les poignets. Il l’a déjà soulevée en la prenant par le cou.

Beaulieu a poussé les mensonges à l’extrême quant à sa prétendue ancienne vie de policier pendant leur relation de quatre ans.

Il a dit faire des appels à «d’anciens collègues» policiers et a simulé l’arrestation et l’émission d’une contravention à un conducteur de remorqueuse.

Il avait aussi dit à la plaignante qu’une enquête à son sujet devait être faite puisqu’il avait été appelé à faire partie d’une «escouade antiterroriste».

Un «manipulateur»

Le rapport présentenciel dépeint l’accusé comme un manipulateur qui se déresponsabilise et se victimise. Il nie d’ailleurs son seul antécédent judiciaire, qui est d’avoir utilisé un document contrefait, soit un faux diplôme d’études de l’École nationale de police.

Le magistrat a rappelé que prétendre faussement être un agent de la paix est une accusation «sérieuse» qui traduit un leurre, susceptible «de semer un doute d’une saine administration de la justice».

Après ses huit mois de détention, le quinquagénaire sera soumis à une probation de trois ans.

Il lui sera interdit d’entrer en contact avec sa victime.

La Couronne avait réclamé un an de détention et la défense, 90 jours en discontinu.