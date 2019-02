Un groupe de citoyens interpelle la ministre sur le chantier du REM

Un groupe qui défend les utilisateurs du transport collectif demande que le chantier du Réseau express métropolitain (REM) soit retardé si les solutions pour pallier la fermeture des lignes de train Deux-Montagnes et Mascouche ne sont pas présentées d’ici la fin du mois.

Dans une lettre envoyée jeudi à la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, Trajectoire Québec soutient que l’attente a trop duré, alors que l’arrêt de service est prévu pour le début de 2020.

«On sait entre autres que pour les inscriptions dans les universités et les cégeps, la date du 1er mars est importante, a expliqué François Pepin, président de Trajectoire Québec. Pour choisir l’endroit où on va étudier, le transport, c’est important. Si on n’est pas en mesure d’évaluer le temps que ça va prendre, le type de solution qu’il va y avoir en janvier 2020, ça pose un problème».

L’organisme dit faire écho aux citoyens des villes touchées, qui sont 18 000 à utiliser quotidiennement le train de banlieue. L’annonce du plan de mesures d’atténuation, prévue initialement en 2018, a été plusieurs fois repoussée, et ni l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), ni le bureau du REM, ni celui de la ministre ne peuvent s’avancer sur une date pour l’annonce.

«Il semble y avoir des complications de leur côté entre les différentes organisations et le ministère des Transports, a affirmé M. Pepin. C’est pour ça qu’on souhaite qu’ils accélèrent le pas pour qu’il y ait une annonce le plus vite possible. Je sais qu’ils travaillent fort, mais il faut conclure et signer le tout.»

Le président rappelle que plusieurs résidents des villes où passe le train songent à changer d’emploi ou carrément à déménager, et se retrouvent avec peu de données pour prendre des décisions.

Pas de promesse

Le cabinet de la ministre a émis jeudi une réponse par écrit, ne promettant pas d’annonce avant le 1er mars.

«Le travail avance rondement et plusieurs rencontres d’information et d’échanges ont eu lieu au cours des dernières semaines avec les municipalités touchées et les transporteurs», peut-on lire dans le courriel acheminé au «24 Heures».

Le cabinet a ajouté que l’ARTM, le MTQ et les partenaires sont «à pied d’œuvre» et que des annonces seront faites «très bientôt».

Groupe de travail

La lettre acheminée à la ministre Rouleau laisse entendre par ailleurs que le groupe de travail mis en place par le Bureau de projet du REM, qui comprend des citoyens, pourrait avoir été mis sur pied simplement «pour bien paraître».

«À l’heure actuelle, toutes les solutions mises sur la table par les usagers restent sans réponse, c’est très décevant, ils ont l’impression d’avoir perdu leur temps», a indiqué M. Pepin.

Rappelons que les travaux de construction du REM entraîneront la fermeture pour deux ans d’une importante portion du chemin de fer sur lequel passent les trains de banlieue vers Deux-Montagnes et Mascouche.