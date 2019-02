Une femme âgée victime d'un meurtre

Selon la police de Montréal, l’agression serait survenue peu avant 6h45 dans un logement de l’avenue Faribault. À l’arrivée des policiers, ces derniers ont découvert une femme «ensanglantée et blessée par un objet coupant», a fait savoir le porte-parole Manuel Couture.

Un homme de 74 ans a été arrêté sur place et il devait être interrogé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances du drame.