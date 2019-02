«Une insulte à notre intelligence», dit le président du Centre culturel islamique de Québec

Le président du Centre culturel islamique de Québec s’est dit trahi par les propos de François Legault sur l’absence d'islamophobie au Québec, estimant qu’ils «étaient aux antipodes» de son message lors des commémorations de l’attentat de Québec.

À lire aussi : «Il n’y a pas d’islamophobie au Québec», dit François Legault

À lire aussi : «Il y a une minorité très bruyante et très dangereuse»

À lire aussi : Absence d'islamophobie au Québec: Legault sommé de se rétracter

À lire aussi : «C’est vraiment incompréhensible et aberrant»

Dans une lettre adressée au premier ministre Legault, Boufeldja Benabdallah a confié: «J’ai ressenti un coup de massue ou plus encore, je me suis senti trahi, tellement vos paroles étaient aux antipodes de celles que vous avez prononcées à l’Université Laval».

Le cofondateur a précisé qu’il acceptait cependant la décision du premier ministre de ne pas appuyer une Journée contre l’islamophobie au Québec.

«Je n’ai pas d’objection à ce que votre gouvernement refuse la proposition d’une Journée contre l’islamophobie. Je ne me sens ni frustré ni trop malheureux quoique déçu et encore là c’est l’émotion des derniers jours qui m’a mis dans cet état», a-t-il dit.

«Cependant, ajouter de façon laconique "Bon, écoutez, je ne pense pas qu’il y a de l’islamophobie au Québec", c’est faire de votre décision une insulte à notre intelligence, nous qui luttons sans cesse pour abolir l’attitude de certains contre les citoyen(E)nes musulmans afin que notre société soit la meilleure et la plus juste qui soit», a-t-il ajouté.

Simon Clark/Agence QMI

Boufeldja Benabdall s’inquiète d’ailleurs des conséquences possibles de «dérapage».

«Je crains que votre phrase ne redonne vie à l’amalgame que les islamophobes adorent à l’effet que nous traitons toutes les Québécoises et les Québécois d’islamophobes, a-t-il noté. Je crains aussi que votre phrase ne soit le préambule à d’autres déclarations gouvernementales musclées notamment sur les signes religieux qui visent essentiellement les femmes musulmanes.»

Pour lui, il y a un risque que la phrase «donne la caution magistrale à cette frange agissante de la société qui s’alimente d’islamophobie».

En concluant sa missive, le président du Centre culturel islamique de Québec a interpellé le premier ministre Legault.

«Je fais appel à votre intelligence et votre générosité pour rester le premier ministre de toutes et tous les Québécois et non pas uniquement de la majorité qui vous a élu afin que cette blessure ne se transforme en fracture sociale insurmontable dont votre gouvernement portera la responsabilité et qui s’inscrira dans l’histoire de notre pays», a-t-il fait savoir.