Enfin de la douceur pour le weekend!

Les Québécois devront encore s’habiller chaudement aujour'hui. La vague de froid va toutefois s’atténuer pour laisser place à un temps beaucoup plus doux au cours de la fin de semaine.

Vendredi sera la dernière journée de la courte vague de froid qui a touché l’ensemble du Québec, les températures ressenties seront froides tandis que le soleil brillera encore.

Des vents du sud-ouest continueront de souffler, vendredi, atteignant les 30 km/h avec rafales à 50 avant de disparaître dès samedi.

À Montréal, la journée de vendredi sera ensoleillée et le refroidissement éolien sera de -30°C le matin et de -21°C dans l’après-midi. La situation sera similaire à Québec, où les températures ressenties seront de -33°C le matin et -25°C dans l’après-midi.

Un nouveau système fera son apparition à partir de samedi : il fera reculer l’air froid et apportera quelques flocons de neige un peu partout sur la province. Le soleil laissera ainsi sa place aux nuages et les températures seront à la hausse. Le mercure affichera -8 °C à Montréal, -12 °C à Québec.

La hausse du mercure devrait se poursuivre pour le début de la semaine : à Montréal, on prévoit 4°C, lundi, et 7°C mardi, tandis qu’à Québec on prévoit -3°C pour la journée de lundi et 4°C mardi.