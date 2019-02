Les cas de violence dans les arénas sont légion au Québec et pourtant, le système judiciaire continue de décerner des sentences «bonbons» aux agresseurs, déplore l’animateur de TVA Sports, Jean-Charles Lajoie.

Un père de famille qui a vu son fils être dangereusement plaqué lors d’une partie a écopé de 60 heures de travaux communautaires après avoir menacé «d’arracher la tête» à des gens. L’homme a même affirmé, devant le juge, que si c’était à refaire, il poserait les mêmes gestes.

Cette histoire fait suite à un autre violent incident survenu dans la ligue de hockey senior AAA du Québec. Julien Gauthier, 23 ans, a été sauvagement frappé à la tête par Robby Petiquay lors d'une mêlée générale; il pourrait porter plainte à la Sûreté du Québec, lui qui devra être opéré et qui n’a toujours pas repris son emploi. Petiquay a depuis été suspendu cinq ans, mais Jean-Charles Lajoie espère que le système judiciaire fera lui aussi son travail.

«Est-ce qu’il [Julien Gauthier] va aller au bout de ça pour voir l’autre se retrouver avec une sentence bonbon ou une absolution inconditionnelle? Dans le pire des cas, des travaux communautaires? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, il y a un débat de société à avoir», souligne l’animateur.

Un système à deux vitesses

Selon Jean-Charles Lajoie, les cas de violence dans les arénas surviennent beaucoup plus souvent qu’on le pense. Mais lorsque vient le temps d’appliquer des sanctions judiciaires, le Code criminel semble être appliqué différemment pour les agressions à l’intérieur du «Colisée».

«J’ai l’impression que notre système judiciaire se dit que ça se passe dans le cadre d’un match de hockey et que c’est le retour au Colisée. Le code a deux vitesses, dont celle de l’arène, où les gladiateurs s’en donnent à cœur joie, et que si ça va trop loin, on va avoir une sentence semi-bonbon. C’est rendu que la sentence, c’est que l’affaire soit portée devant les tribunaux. Est-ce qu’on peut faire notre job rendu là?»

Il rappelle que la sentence de 60 heures de travaux communautaires imposée au père de famille – multirécidiviste selon nos informations – est une proposition conjointe.

«Ça veut dire qu’il y a un procureur de la Couronne qui accepte ça. C’est intolérable pour moi, tranche JiC. Et le juge qui lève le doigt en disant “vous êtes chanceux, parce que quand vous me dites que vous le referiez, je pourrais vous citer à procès”. Mais faites le joualvert! Est-ce qu’on est aussi mal pris que ça au tribunal?»