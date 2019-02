14 jours dans le Grand Nord et 14 jours à Cuba

Depuis près de 20 ans, Richard Perreault partage sa vie entre la mine Raglan dans le Grand Nord et le chaud soleil de Cuba. Au boulot, on l’appelle le Cubain, alors qu’à Cuba il répond au prénom espagnol de Ricardo.

Le technicien de laboratoire de 57 ans originaire de La Reine, en Abitibi, travaille depuis 22 ans pour la mine Raglan, près de Salluit, au bord de la baie d’Ungava.

Depuis 19 ans, son horaire de travail lui permet de faire des aller-retour entre le Québec et Cuba.

«C’est un autre monde, il n’y a pas de stress là-bas. Personne ne court. Une personne stressée là-bas ne survivrait pas», dit M. Perreault.

Du vélo sous le soleil

Son rythme de vie est simple : il travaille 14 jours à la mine, sans sortir dehors au froid - ou à peine. Il passe les 14 autres jours à Cuba, auprès de sa femme des quatre dernières années, où il fait du vélo sous le soleil.

Avec le salaire dans les six chiffres que lui procure son emploi à la mine Raglan, M. Perreault n’a aucun mal à se rendre aussi souvent sur l’île communiste ni à payer les billets d’avion qui lui coûtent environ 600 $ pour chaque voyage.

C’est en janvier 2000 qu’il a attrapé la piqûre pour le Sud, après son premier voyage à Cuba.

Le fait de travailler selon un horaire du type «fly-in/fly-out» lui permet d’y aller plusieurs fois par année.

Résidence permanente

Il y a rencontré sa première épouse lors de son 18e séjour à Cuba. Il l’a épousée en 2004 avant de divorcer en 2010.

Il s’est remarié il y a quatre ans avec Yanet Gonzales Reyes, une jeune femme de 34 ans. Depuis, il ne possède plus rien au Québec : pas de maison ni même de voiture.

Lors des deux semaines qu’il passe chaque mois à Cuba, il habite une résidence construite par un médecin, à 50 minutes de l’aéroport d’Holguin, dans la petite municipalité de Rafael Freyre, située à huit kilomètres de la mer.

Sa femme et le garçon de celle-ci, Gabriel, 7 ans, l’attendent deux fois par mois.

M. Perreault a obtenu sa résidence permanente cubaine, ce qui lui donne accès, entre autres, à une ration de nourriture.

«Je ne l’ai pas utilisée [la ration], précise-t-il. J’ai demandé la résidence pour avoir la paix et non pour leur voler le peu de nourriture que le gouvernement leur donne.»

Un choix de vie

Ses proches Québécois sont épatés par la vie qu’il mène et le trouvent «chanceux», selon lui.

«C’est un choix de vie. J’ai été en République dominicaine, j’ai été en Jamaïque, mais je revenais toujours à Cuba. J’aime le peuple cubain. Ils sont pauvres, mais heureux», constate-t-il.

«Ricardo», comme on l’appelle à Cuba, parle couramment l’espagnol depuis plusieurs années.

«J’ai encore un peu de mal avec la conjugaison, je parle toujours au présent, mais ils me comprennent», dit-il, en riant.

D’ici quelques années, Richard Perreault compte prendre sa retraite de la mine et s’installer définitivement à Cuba.

Sa vie, c’est aussi l’avion

Depuis 2000, il estime avoir voyagé 175 fois. Ces dernières années, il passe la majorité de ses 14 jours de congé mensuels et ses vacances à Cuba.

Beaucoup de pesos

Lorsqu’il arrive à l’aéroport de Montréal après ses 14 jours de travail au Nunavik, il se rend à son institution financière pour retirer l’argent dont il aura besoin pour son prochain séjour. Il magasine de la nourriture qu’il peut apporter et qu’il a du mal à trouver là-bas. Ces temps-ci, par exemple, il transporte du pain. Il fait ensuite quatre heures d’avion vers Cuba, où l’attend le même chauffeur de taxi, habitué de le ramener à sa maison.

«Una cerveza por favor»

Il se lève le matin et part faire du vélo une bonne partie de la journée et il finit le tout en sirotant une bière en jasant avec les Cubains. Il aime la tranquillité et la chaleur et dort à l’air conditionné. Il n’a pas accès à internet à la maison, mais prévoit le faire installer prochainement.

Ils l’aiment leur Ricardo

La femme de Richard Perreault, Yanet Gonzales Reyes, soutient qu’il est très apprécié à Cuba.

«Ricardo est comme un Cubain, il a la résidence permanente et il a beaucoup d’amis : tout le monde le connaît dans le village où l’on vit et le monde l’aime beaucoup», indique-t-elle.