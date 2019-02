De l’argent pour Kim Boutin, Charles Hamelin et Charle Cournoyer

Les patineurs de vitesse courte piste québécois ont fait sentir leur présence à la Coupe du monde de Dresde, en Allemagne, alors qu’ils ont mis la main sur trois médailles d’argent. Kim Boutin, Charles Hamelin et Charle Cournoyer ont tous été décorés.

«Je voulais être dans le trafic et faire des dépassements intérieurs et extérieurs. Je suis vraiment satisfaite de cette course-là où il y avait de grosses têtes d’affiche! J’ai appris et j’ai réussi à garder mon énergie jusqu’à la fin. C’est du progrès de A à Z», a commenté Boutin, après avoir pris le deuxième rang de la finale au 1500 mètres.

La Sud-Coréenne Kim Ji-yoo a été plus rapide que Boutin tandis que la Néerlandaise Suzanne Schulting est montée sur la troisième marche du podium.

Ce n’est pas avec des objectifs de résultats en tête que Boutin s’est présentée à la ligne de départ. Oui, elle est satisfaite du résultat, sauf que c’est la façon dont elle s’est comportée sur la glace qui la rend fière.

La triple médaillée des Jeux olympiques de Pyeongchang a ajouté qu’elle a passé moins de temps en tête du peloton, ce qui lui laissait plus d’énergie pour les fins de course.

Charles et Charle sur le podium

Chez les hommes, les Sud-Coréens ont une fois de plus été omniprésents en toute fin d’épreuve du 1500 m où Kim Gun-woo a été sacré champion. Son compatriote Lim Hyo-jun s’est hissé en troisième place. Charles Hamelin a réussi à s’emparer de la deuxième place après avoir été aux avant-postes du peloton dans cette finale.

«C’est une médaille qui est réconfortante je dirais. Nous avons eu beaucoup de rattrapage à faire en début de saison et là, de voir qu’on s’en va dans cette direction-là, c’est vraiment le fun pour moi et pour l’équipe», a commenté le vétéran de l’équipe canadienne.

Même s’il était placé en queue de peloton pendant une bonne partie de l’épreuve du 1000 m, cela n’a pas empêché Charle Cournoyer de conclure dans le trio de tête de sa course. Le Bouchervillois est remonté en troisième place avec deux tours à faire et c’est en étirant sa jambe au maximum qu’il a pu souffler la médaille d’argent de quatre millièmes de seconde sur le troisième, le Sud-Coréen Hong Kyung-hwan. Un autre Sud-Coréen, Hwang Dae-heon, s’est imposé.

À mentionner également les quatrièmes places obtenues par Alyson Charles (1000 m) et Steven Dubois (1500 m).

Les relais à surveiller

Au relais masculin, Cournoyer, Hamelin, Pascal Dion et Samuel Girard ont fini en tête de leur demi-finale, ce qui permettra au Canada de participer à la finale A dimanche.

Boutin, Charles, Courtney Lee Sarault et Kasandra Bradette ont aussi assuré au pays une place en grande finale féminine grâce à leur deuxième place en demi-finale.