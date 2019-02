Début des manifestations à Caracas

Des milliers de manifestants ont commencé à défiler samedi à Caracas, les uns pour exiger que Nicolas Maduro cède le pouvoir au président autoproclamé Juan Guaido, les autres pour célébrer le 20e anniversaire de la révolution bolivarienne et réaffirmer leur soutien à Maduro.

Rassemblés à l'appel de Guaidó, les partisans de l'opposition, portant des drapeaux du Venezuela, se sont réunis en cinq points de l'est de la capitale et ont commencé à marcher vers le siège de la représentation de l'Union européenne, dans le quartier de Las Mercedes.

L'opposition veut envoyer «un message à l'Union européenne» pour remercier «tous ces pays qui, très bientôt, vont nous reconnaître», avait déclaré Juan Guaido, 35 ans, qui préside le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Celle-ci juge son second mandat, entamé le 10 janvier, illégitime car issu d'élections frauduleuses.

Le choix de défiler samedi n'est pas anodin: c'est le jour anniversaire des 20 ans de la «révolution bolivarienne», du nom du héros de l'indépendance Simon Bolivar, qui marque l'investiture, le 2 février 1999, du président socialiste Hugo Chavez, décédé en 2013 et dont se réclame Nicolas Maduro.

De leur côté, les partisans de Maduro se sont rassemblés dans l'avenue Bolivar, au centre-ville, pour célébrer cet anniversaire.

Un général fait allégeance à Guaido

Un général de division de l'armée de l'Air vénézuélienne a annoncé samedi qu'il ne reconnaissait plus «l'autorité dictatoriale» de Nicolas Maduro et faisait allégeance au président autoproclamé Juan Guaido, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Twitter, l'armée de l'Air a immédiatement posté une photo de ce général, Francisco Yanez, barrée en rouge du mot «Traître».

«Je vous informe que je ne reconnais pas l'autorité dictatoriale de Nicolas Maduro et que je reconnais le député Juan Guaido comme président du Venezuela», affirme l'officier, qui apparaît en uniforme sur la vidéo et s'exprime depuis un lieu non divulgué.

Il se présente comme directeur de la planification stratégique du haut commandement de l'Armée de l'Air et affirme que «90 pour cent des forces armées (..) ne soutiennent pas le dictateur, mais le peuple du Venezuela».

Estimant que «la transition vers la démocratie est imminente», le général Yanes affirme que «continuer à ordonner aux forces armées de continuer à réprimer notre peuple, c'est continuer avec les morts de faim et de maladies, et - Dieu nous en préserve - les combats fratricides».

Il dit avoir été informé par des «camarades démocrates» du groupe aérien présidentiel, responsable des déplacements de Maduro, que celui-ci «tenait prêts deux avions» en permanence. «Qu'il s'en aille!», a-t-il lancé.

Il s'agit du premier militaire de ce rang à se rallier publiquement à Guaido, alors que Maduro compte sur le soutien déterminant des forces armées pour se maintenir au pouvoir. Jusqu'ici, seul un colonel, attaché de défense aux États-Unis, avait franchi le pas.

Le commandant de la défense aérospatiale, le général de corps d'armée Juan Teixeira a réagi en dénonçant «l'attitude criminelle» du général Yanez «qui trahit son serment d'allégeance à la patrie, à l'institution et à notre commandant en chef, Nicolas Maduro».