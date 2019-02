Des méthodes de «dictature» au SCFP, dénonce son ex-directeur québécois

À quelques heures d’une assemblée syndicale cruciale, samedi, visant la refonte du local 301 des cols bleus de la Ville de Montréal, l’ancien directeur québécois du SCFP, Michel Fontaine, y va d’une sortie en règle contre son ancienne organisation, qualifiant ses méthodes de «dictature».

Dans une entrevue exclusive accordée à TVA Nouvelles, sa première depuis sa retraite il y a 10 ans, M. Fontaine dit ne plus reconnaître le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dans un contexte où les tensions sont toujours vives au sein du local 301, malgré la tutelle.

«Je me suis senti interpellé personnellement parce j’avais pris des engagements, le SCFP aussi, et là, je constate que ces engagements ne sont pas tenus, lance M. Fontaine. Le SCFP a perdu le sens du respect. Autrefois, ce syndicat était énormément respectueux et on travaillait en collaboration avec les membres.»

Les syndiqués cols bleus ont été convoqués au cours des derniers jours à assister à sept assemblées afin d’adopter les nouveaux statuts et règlements. Or, si on se fie aux présences, ces réunions n’ont pas remporté un grand succès.

«Là, ce qu’on apprend, c’est qu’ils veulent prendre les statuts et les écarter pour ensuite bâtir des statuts sans avoir consulté les membres, sans que les membres aient pu se prononcer dessus. Il y a de quoi qui n’est pas normal, soulève l’ex-directeur syndical. Le SCFP a toujours été à l’écoute des gens. On me dit que présentement, ils ne sont pas à l’écoute. C’est comme une dictature qui serait imposée.»

Selon M. Fontaine, l’organisation a bien évolué depuis son départ, et pas nécessairement pour le mieux.

«Et puis on essaie de bulldozer les gens, moi je me ne reconnais pas là-dedans. J’ai passé 30 ans de ma vie au SCFP et ça toujours été le syndicat le plus démocratique, le plus à l’écoute de ses membres, le syndicat le plus progressif et qu’est ce que j’entends ces jours-ci? Ce n’est pas ça "pantoute" cette réalité-là. Il y a quelqu’un quelque part qui manque le bateau.»

L’assemblée syndicale des cols bleus est prévue à 9h, samedi, au 1001, Crémazie Est.