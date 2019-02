Disparition d’un homme de 26 ans à Québec

Un homme de 26 ans est porté disparu à Québec et la police demande au public d’ouvrir l’œil afin qu'il soit retrouvé le plus rapidement possible.

Axel Tousignant-Tremblay aurait quitté son domicile vers 4 h, dans la nuit de vendredi à samedi, et n’aurait pas donné signe de vie depuis. Il demeure dans le secteur de la 8e rue, dans le quartier Limoilou.

M. Tousignant-Tremblay se déplace à bord d’une Toyota Prius grise, dont l’immatriculation est le W75 KTD.

Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le disparu, qui pourrait se trouver au Saguenay, aime les centres de divertissement de type iSaute ainsi que les salons de jeux vidéo.

«Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité s’il ne reçoit pas les soins appropriés à son état», a indiqué le SPVQ, sans donner plus de détails pour des raisons de confidentialité de son dossier médical.

Axel Tousignant Tremblay mesure 5,9 pieds (1,76m), pèse 201 lb (91 kg), il a les yeux bruns et les cheveux châtains. Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir et des souliers beiges. Il a un grain de beauté au menton et de l’acné au visage.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE190202-066.