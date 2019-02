Elle était une fois... Debbie Lynch-White

Debbie Lynch-White a toujours pris plaisir à pousser la note. Mais elle ne cache pas que le tournage du film «La Bolduc», dans lequel elle incarnait le rôle-titre, et pour lequel elle a enregistré un album de relectures des plus grands classiques de la reine de la turlute – qui lui a valu une nomination au dernier Gala de l’ADISQ –, lui a «titillé la chanteuse» d’une manière bien particulière.

«C’est, à date, le projet où j’ai le plus joué et chanté, raconte la comédienne en entrevue. C’est là que j’ai réalisé que j’aime vraiment chanter. Pendant le tournage, il y avait des scènes de spectacles dont l’enregistrement pouvait durer 12 heures. Pendant 12 heures, je donnais un "show". Ça m’a donné le goût d’en faire plus.»

Ce «plus» prend aujourd’hui la forme d’un spectacle solo intitulé «Elle était une fois», dans lequel Debbie, accompagnée de trois musiciens (ses complices Gabriel Gratton, Simon Pedneault et Lisandre Bourdages, dans une mise en scène de son ami Frédéric Dubois), entonnera une vingtaine de pièces chères à son cœur, des morceaux qui ont influencé sa vie d’une quelconque façon ou des découvertes récentes qui l’ont interpellée.

«Ce sont toutes des chansons qui sont très près de moi. Ce sont des incontournables, des coups de cœur, qui sont reliés à des anecdotes de ma vie», dépeint la principale intéressée, qui profitera aussi des intermèdes entre les mélodies pour piquer un brin de jasette aux spectateurs.

Elle s’offrira en outre le luxe d’un numéro a capella, un type d’interprétation qu’elle n’a pas osé depuis ses études secondaires.

Plumes féminines

Le répertoire que Debbie Lynch-White revisitera dans son tour de chant (Clémence Desrochers, Barbara, Édith Piaf, Lisa LeBlanc, France D’Amour, Adèle, les Spice Girls, Aretha Franklin, etc.) est issu presque en totalité de plumes féminines, à l’exception d’un air de Céline Dion écrit par Jean-Jacques Goldman et d’un succès de Francis Cabrel.

«D’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours chanté, expose l’artiste. Il n’y a pas une journée qui passe sans que je chante. En même temps, je me suis toujours définie comme une actrice qui chante, et non comme une chanteuse à part entière. Pas par syndrome de l’imposteur, juste parce que je préfère dire que je suis une interprète. J’interprète autant des textes de théâtre et des personnages que des textes de chansons. Tout se recoupe dans le métier que je fais.»

«J’ai envie d’emmener les gens à ce rendez-vous, de les inviter à une soirée où ils seront touchés. Il y aura parfois des choses crues, drôles, touchantes ou tristes. On va passer par plusieurs émotions, parce que je porte tous ces aspects, dans la vie», ajoute Debbie Lynch-White.

Debbie Lynch-White présentera «Elle était une fois» en tournée à compter du 8 février. Elle sera de passage au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal, le 22 février, et à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, le 23 avril. Plus d’informations sont disponibles au www.spectramusique.com.