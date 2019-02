Fly-in/fly-out pour vivre sa passion

Une ingénieure de formation consacre ses congés pour voyager un peu partout dans le monde afin d’approfondir ses connaissances sur la paléontologie, un rêve qu’elle a chéri toute sa vie.

Jacynthe Verville travaille depuis quatre ans à la mine de nickel Raglan, près du village inuit de Salluit, dans la baie d’Ungava. Auparavant, cette femme de 37 ans gagnait sa vie dans des industries offrant des horaires de travail typiques de cinq jours et deux jours de congé.

Comme elle travaillait souvent 60 heures par semaine, elle ne pouvait vivre sa passion pour la paléontologie, comme elle le souhaitait tant.

Ses week-ends servaient plutôt à organiser les jours à venir. Sans oublier les tâches qu’elle ne pouvait réaliser la semaine étant donné son horaire trop chargé.

Depuis quatre ans, elle vit sa passion au maximum. La moitié de l’année, elle voyage, l’autre moitié, elle travaille dans le Nord-du-Québec.

«Je réalise des rêves. Depuis que j’ai quatre ans que je regarde sur internet, à la télé et dans les livres les reportages sur la paléontologie. Ça m’a toujours intéressée», raconte cette amatrice de fossiles.

Projets plein la tête

Mme Verville profite maintenant de ses congés pour planifier ses futurs voyages. Que ce soit une visite chez des amis à Gatineau ou encore un «deux semaines» à bord d’un véhicule récréatif loué aux États-Unis, elle ne reste jamais chez elle lorsqu’elle est en vacances.

«J’ai toujours les voyages en tête et c’est mon mode de vie qui me permet de voyager. C’est ce que j’apprécie du FIFO [fly-in/fly-out]. C’est essentiellement pour cette raison que je travaille à la mine Raglan», dit-elle.

La trentenaire a des projets plein la tête.

Au cours des prochains mois, la femme de Victoriaville souhaite retourner au Field Museum de Chicago pour observer le squelette d’un tyrannosaure. Celui-ci est le plus grand et le plus complet jamais découvert.

Elle veut aussi visiter l’exposition sur les dinosaures en Antarctique. Sans oublier le Dinosaur National Monument dans l’État du Utah, aux États-Unis, où elle ira admirer un mur complet d’empreintes et de fossiles.

Ambiance familiale

Malgré ses nombreux voyages, Mme Verville a toujours hâte de retourner travailler à la mine.

Pendant ses deux semaines de travail, elle s’entraîne, participe à des activités et peut parfois même assister à des spectacles de différents humoristes.

«Je ne me tourne jamais les pouces. À Raglan, c’est là que je fais mon plein de contacts humains. On est comme une famille, on est tissés serré. C’est vraiment un esprit de communauté», estime l’ingénieure.

Même si elle est très consciente que ce rythme de vie n’est pas fait pour tout le monde, elle souhaite rester à cette mine pour le reste de sa carrière.