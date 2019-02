Il découvre un serpent...au recyclage!

Un travailleur d’un centre de tri de Gatineau a dû se frotter les yeux à quelques reprises vendredi en découvrant un serpent parmi les matières recyclables habituellement acceptées.

C’est la compagnie Tricentris – qui compte trois centres de tri au Québec, dont celui de Gatineau - qui en a fait l’annonce sur sa page Facebook, vendredi, accompagnant le cliché du mot-clic #GaffesDuBac.

«Pour terminer la semaine on en a une de taille. En voyant ça, @AlexandrePilon, de notre centre de tri de Gatineau a fait le saut. On vous rappelle amicalement que ce qui est long n'a pas sa place au bac et les reptiles non plus», peut-on lire dans le message.

Sur le cliché, on voit l’animal mort dans les mains du travailleur, devant un des traditionnels grands bacs bleus de recyclage.

Selon le ministère de l'Agriculture, les animaux morts doivent être incinérés, enfouis ou récupérés dans des entreprises d'équarrissage ayant un permis.

En temps normal, Tricentris – qui dessert plus de 200 municipalités et plus de 1,7 million de citoyens - s’occupe des produits suivants: papier, carton, métal, plastique, verre.

«Le tri des matières recyclables étant malheureusement bien souvent perçu à tort comme un procédé entièrement mécanique, il est important de sensibiliser les citoyens à l’humain, au travailleur qui trie ces matières», indique l’entreprise qui a choisi de partager sur les réseaux sociaux les photos des objets inusités retrouvés pendant leur ramassage.

Sur la page dédiée au mot-clic #GaffesDuBac, on voit une cuvette de toilette, un fusil, un clavier, des lumières de Noël, une glacière, des stores notamment.