Le Super Bowl donne des ailes à Olymel et Exceldor

À l’occasion de la grand-messe sportive de dimanche, les ventes de malbouffe, de bières et autres aliments explosent au Québec.

Uniquement en janvier, Olymel avait déjà produit et vendu près de 15 millions de morceaux d’ailes de poulet aux chaînes d’alimentation à travers le Canada.

À l’occasion du Super Bowl, le transformateur enregistre un pic des commandes pour ses ailes de poulet vendues sous la marque Flamingo.

«On double le volume de ventes comparativement aux autres mois de l’année», précise Richard Vigneault, porte-parole de l’entreprise.

Même chose du côté d’Exceldor, qui est le fournisseur exclusif des produits La Cage - Brasserie sportive du Groupe Sportscene.

«Il y a une explosion de la demande pour les ailes congelées, affirme Stéphanie Paquet, conseillère en communication et marketing, sans toutefois fournir de chiffres précis. Depuis deux ans, on enregistre aussi une forte augmentation des ventes pour les pilons de poulet à l’approche du Super Bowl. Ils fournissent plus de viande, les consommateurs semblent les apprécier davantage.»

Une journée achalandée à La Cage

Exceldor approvisionne les épiceries Metro (qui a l’exclusivité de la marque) de même que les restaurants La Cage au Québec qui se préparent à vivre «la journée la plus achalandée de l’année», selon Louis-François Marcotte, vice-président Innovation au Groupe Sportscene.

Le restaurateur prévoit accueillir plus de 15 000 clients à qui il servira au-delà de 60 000 ailes de poulet et 10 000 litres de bière.

C’est sans compter ce qui sera vendu par le service de livraison qui, pour la première année, sera disponible via Uber Eats.

«Au détail, nous vendons 20 fois plus d’ailes de poulet la semaine précédant le Super Bowl que dans les autres semaines de l’année», précise Louis-François Marcotte.

Une manne pour les épiceries

Les chaînes d’alimentation planifient trois mois à l’avance les promotions qui seront offertes le week-end de la finale annuelle de football (comme pour tout autre événement spécial comme Noël ou Pâques).

Elles prévoient également le réaménagement d’une section du magasin pour mettre en valeur les produits les plus populaires à cette occasion.

Dans les supermarchés IGA, les stratégies de mises en marché diffèrent d’une épicerie à l’autre puisque la bannière regroupe des marchands indépendants. Il reste que l’objectif est de faire vivre une expérience aux consommateurs, explique Anne-Hélène Lavoie, conseillère principale, Communications chez Sobeys.

On voit apparaître dans ces étalages des produits qu’on ne voyait pas avant comme du houmous, des plateaux de fruits et de légumes, etc. «Les habitudes alimentaires des Québécois changent, il faut adapter notre offre», ajoute Mme Lavoie.

Il reste que ce sont les classiques ailes de poulet, pizzas, charcuteries, sacs de croustilles et bières qui ont encore la cote.