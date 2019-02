Les Tesla de Téo Taxi mises en vente par la cour

Quatre jours après la mort de Téo Taxi, le processus visant à trouver des acheteurs pour les actifs du groupe Taxelco fondé par Alexandre Taillefer a officiellement été lancé vendredi.

Quelque 450 chauffeurs de Téo Taxi et 90 salariés de Taxelco ont perdu leur emploi mardi avec l’arrêt définitif du service de taxi électrique à Montréal.

Taxelco et ses 15 filiales ont reçu vendredi la protection de la Cour supérieure en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers pour se restructurer.

Les différentes entités du groupe pourront donc effacer une bonne partie de leurs dettes. Les actifs seront vendus au plus offrant à moins qu’un investisseur propose de relancer les activités de Téo Taxi.

Parmi les biens qui pourraient susciter le plus d’intérêt, on trouve les quelque 200 voitures de Téo, dont 42 luxueuses Tesla.

C’est le cabinet comptable Richter, nommé par le tribunal à la demande de la Banque Nationale, l’un des principaux créanciers de Taxelco, qui supervisera la restructuration.

Les acheteurs et repreneurs potentiels auront jusqu’au 4 mars pour soumettre leurs offres. Richter prévoit pour l’instant conclure le processus d’ici la fin mars.

Salariés payés

Entre-temps, les salariés qui sont toujours à l’emploi de Taxelco continueront d’être payés, tout comme Belair, l’assureur de Taxi Diamond et de Taxi Hochelaga. Ces deux filiales «traditionnelles» de Taxelco poursuivent leurs activités.

Comme c’est habituellement le cas lors de restructurations judiciaires, un programme de rétention des «employés clés» de Taxelco sera mis en place. La décision du tribunal mentionne la somme de 50 000 $ à cet effet, sans plus de précisions.

La Banque Nationale procurera à Taxelco un financement temporaire de 2 millions $ qui sera garanti par une sûreté de 2,5 millions $ sur les actifs du groupe. Quant aux avocats et aux comptables qui travailleront à la restructuration, on leur a pour l’instant réservé une somme de 100 000 $.

Nombreux créanciers

Outre la Banque Nationale, les principaux créanciers de Taxelco sont les gouvernements, la Caisse de dépôt et placement, Fondaction CSN, Finalta Capital (financement de crédits d’impôt) ainsi que des firmes de financement de véhicules et de permis de taxi.

Tout indique que Diamond et Hochelaga, qui forment le plus important réseau de répartition dans l’industrie montréalaise du taxi avec plus d’un millier de voitures et de chauffeurs, trouveront facilement un acheteur.

L’avenir est plus incertain pour l’autre filiale, Téo Techno, même si M. Taillefer a assuré cette semaine que «des licences ont déjà été signées avec d’autres entreprises de taxis dans le monde» pour l’utilisation du système développé par l’entreprise.

Rappelons que plus de 50 millions $ en fonds publics auront été perdus dans Taxelco.