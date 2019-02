Six tout inclus autour de 1000 $ pour prendre une pause de l’hiver

Pas besoin de casser sa tirelire pour s’offrir des vacances confortables sous le soleil. Voici six hôtels tout compris de choix, avec des forfaits par personne pour moins de 1000 $ ou 1200 $, à Cuba, en République dominicaine et au Mexique, pour des départs en plein cœur de l’hiver.

AVEC DES PRIX «À PARTIR DE» À MOINS DE 1000 $

Située à mi-chemin entre La Havane et Varadero, entre montagnes et océan, les Villas Jibacao, un établissement tout compris trois étoiles, comprend 110 chambres réparties dans des bungalows. La belle plage, tranquille, est propice à la plongée en apnée. C’est un bon choix pour les amoureux de Cuba qui souhaitent explorer les ruelles de la Havane, à seulement une heure de route, et qui ne sont pas trop difficiles côté nourriture.

Cet hôtel tout inclus 3,5 étoiles de Sosua, sur la côte nord de la République dominicaine, compte 675 chambres. Il est situé à seulement 20 minutes de l’aéroport de Puerto Plata. Le complexe a été en grande partie rénové l’année dernière, enchantant ses nombreux clients fidèles année après année. Cabarate, haut lieu des sports de glisse sur l’eau, n’est qu’à 15 minutes de voiture.

Ce tout inclus 4,5 étoiles, selon les critères cubains, est situé sur le paradisiaque îlot de Cayo Santa Maria, à un peu moins de deux heures de transfert de l’aéroport le plus proche, celui de Santa Clara. Avec ses 1020 chambres, il est dédié à une clientèle adulte seulement, couples et amis, à la recherche d’une semaine relaxante. Dix bars et 12 restaurants permettent de sustenter tout ce petit monde. L’endroit est connu des amateurs de kitesurf.

AVEC DES PRIX «À PARTIR DE» À MOINS DE 1200 $

Situé à trois kilomètres de Playa del Carmen, en plein cœur de la Riviera Maya mexicaine, le Viva Wyndham Maya est un hôtel 4 étoiles de 604 chambres, propre et bien entretenu. Des jardins tropicaux où il fait bon se promener, cinq restaurants, deux bars, deux piscines et une panoplie d’activités attendent les vacanciers. La cinquième avenue de Playa del Carmen est à trentaine de minutes de marche à pied. Parfait pour ceux qui souhaitent magasiner un peu.

Cet hiver, Sunwing offre des vols directs vers Mazatlán, station balnéaire sur la côte Pacifique du Mexique. Ouvert il y a 10 ans, le Riu Emerald Bay est un hôtel cinq étoiles et familial de 716 chambres, qui donnent toutes sur l’océan! L’hôtel de 20 étages est situé sur la belle plage Brujas et est seulement à 12 kilomètres de la vieille ville de Mazatlán, où il fait bon se promener dans les petites ruelles bordées de maisons coloniales.

Située en plein centre de la fameuse zone hôtelière de Punta Cana, sur la belle plage de Arena Blanca, le VIK Hotel Arena Blanca est un tout inclus 3,5 étoiles de 456 chambres avec vue sur les jardins ou sur la mer. À taille humaine, cet hôtel familial ne dispose pas d’une animation de premier ordre, mais il permet de bien profiter des belles plages de la région, surnommée la côte des cocotiers pour ses nombreux palmiers au bord de la plage.