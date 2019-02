Super Bowl : de la guacamole en masse...

Dans cette folie qui entoure le Super Bowl, les sondages sont nombreux à faire état des habitudes de consommation des Américains lors de cette journée pour le moins particulière. En plus de la firme Nielsen et de la fédération nationale du commerce de détail (NRF), le «National Chicken Council» et autres organisations en profitent pour établir certaines estimations.

Si quelques statistiques sont à prendre avec un grain de sel (ou deux), cela offre une bonne idée de l’ampleur du Super Bowl aux États-Unis.

- 111,3 millions : nombre de téléspectateurs, en moyenne, sur le territoire américain pour ce match ultime de la NFL;

- 81$ : montant moyen dépensé par un Américain, pour la nourriture, les breuvages et différents produits électroniques, durant le match du Super Bowl;

- 123$ : montant dépensé en moyenne par un adulte de 35 à 44 ans;

- 8,6 millions : nombre de téléviseurs vendus sur le territoire américain en prévision du Super Bowl;

- 1,23 milliard : litres de bière consommées ou achetées aux États-Unis en vue du match;

- 182 M $ : Le whisky serait le spiritueux le plus consommé avec des ventes approchant les 200 millions $.

- 12,5 millions : le nombre de pizzas qui seront commandés aux États-Unis pendant la journée du Super Bowl;

- 224 M $ : montant total des croustilles à nachos vendues aux États-Unis lors des deux semaines qui précèdent le Super Bowl;

- 62 M $ : Parce que la guacamole est de mise, c’est la somme totale des avocats vendus aux États-Unis pour l’occasion. On parle d’environ 100 millions de livres de guacamole.

- 1,3 milliard : ailes de poulet englouties par les Américains pendant le week-end du Super Bowl.

- 1,3 milliard (bis): le nombre de litres d’eau qui seraient utilisés par les Américains pour tirer la chasse pendant la mi-temps du Super Bowl est égale au nombre d’ailes de poulet englouties. Simplement coïncidence? Ça reste à prouver...