Toitures : beaucoup de travail pour les déneigeurs de Québec

La Ville de Québec a reçu une quarantaine de centimètres de plus que la moyenne québécoise cet hiver et la situation met à rude épreuve les garages et les maisons.

Partout à Québec, on trouve par centaine des toitures remplies de neige et ceux qu’on paie pour les délester de ce poids potentiellement dangereux sont débordés.

«Cette année, on a vu des clients qui avaient des problématiques : des balcons sur le bord de s'effondrer, des garages, des toitures, des portes coincées ou des murs craqués», explique Éric Castonguay-Ouellet, propriétaire de B.O.C. Déneigement.

Pas moins de 223 centimètres de neige sont tombés à Québec depuis le début de la saison. À pareille date en 2008, une année record, la ville en avait reçu 257 cm. Enlever la neige des toitures gagne donc en importance cet hiver.

«Le Centre national de recherches du Canada a fait des études là-dessus et a déterminé que le maximum de neige que votre toit peut supporter est près de 1,2 m de neige fraîche. Par contre, avec la neige compactée comme on a présentement, soit 60 à 80 centimètres, c'est vraiment le maximum», rappelle le météorologue Gilles Brien.

La glace aussi

L’accumulation de glace cause aussi son lot de problèmes en 2018-2019.

«C'est la première fois que je vois aussi épais de glace vive. C'est nécessaire de faire vider les toitures cette année», avoue Éric Castonguay-Ouellet.

Le déneigeur se remémore d’ailleurs les histoires d’horreur de l’hiver 2007-2008 : «des lames de neige, des gens qui ont été blessés, des petits centres d'achats où les poutres de métal étaient tordues».

Selon Environnement Canada, Québec devrait recevoir encore quelques centimètres de neige la semaine prochaine.