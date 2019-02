Un duo père-fils ensemble 24 heures sur 24

Un père et un fils ingénieurs travaillent ensemble 12 heures par jour, déjeunent, dînent et soupent côte à côte en plus d’habiter sous le même toit au boulot et durant leurs congés.

On peut dire que Marc-Étienne et son père André Drouin sont inséparables.

Ils travaillent à la mine d’ArcelorMittal du Mont-Wright, à Fermont, depuis le mois de mai.

Pour les deux hommes de 23 et 57 ans, il était devenu évident qu’ils travailleraient ensemble lorsque le fils obtiendrait son diplôme universitaire.

Un mentor

André Drouin a travaillé comme fiabiliste (statisticien industriel) dans plusieurs compagnies pendant de nombreuses années. Il a été le «coach» de plusieurs jeunes ingénieurs.

Quant à son fils, il a toujours entendu parler de son père comme d’un homme très compétent dans son domaine. Il ne voulait personne d’autre comme mentor.

Leur rêve s’est concrétisé beaucoup plus rapidement qu’ils ne l’espéraient.

Dès la sortie d’université de Marc-Étienne, son père a communiqué avec les responsables de la mine.

M. Drouin avait déjà travaillé à cet endroit de 2014 à 2016 et il avait bien aimé son expérience comme adepte du «fly-in/fly-out».

« Le lendemain de mon appel, on passait nos examens de santé et on a commencé à travailler ensemble sur le même horaire la semaine suivante », relate André Drouin.

Ils partagent presque tout

Depuis, le père et le fils voyagent dans le même avion tous les 14 jours.

Ils partagent tous leurs repas. Ils travaillent dans le même bureau. Leurs casiers sont voisins. Leurs chambres sont l’une en face de l’autre...

Puis, lorsqu’ils retournent au bercail, ils vivent sous le même toit.

« Moi, ç’a toujours été mon rêve de travailler avec mon père. Tous les ingénieurs qu’il a formés sont devenus excellents. Je voulais vivre ça, moi aussi. Lorsque j’étais à l’école, mon but, c’était de travailler avec mon père », confie le jeune homme.

Du bon temps

Le fly-in/fly-out est l’horaire idéal pour le duo. Lorsque les gars reviennent à la maison, située à Québec, ils rénovent et voyagent ensemble. Ils se sont également procuré une moto.

Marc-Étienne Drouin s’estime aussi très chanceux de pouvoir profiter autant de la vie.

« Malgré mon jeune âge, cet horaire me permet de voyager. Les gens que je connais travaillent tous pour leur week-end. Moi, toutes les deux semaines, j’ai mes deux semaines de congé, et une fois par année, je peux prendre six semaines en ligne », raconte-t-il.

M. Drouin sait que Marc-Étienne quittera bientôt la résidence familiale pour aller rejoindre sa blonde. C’est la vie.

Il se console toutefois en se disant que, pour l’instant, et possiblement encore pour quelques années, il sera en compagnie de son fils unique durant la moitié de l’année.