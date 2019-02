Le meilleur coiffeur en Amérique du Nord vient du Québec!

Un coiffeur de Brossard a été couronné la semaine dernière «meilleur coiffeur pour hommes» d’Amérique du Nord.

Pete Goupil du salon Espace C a remporté le prix dans la catégorie «styliste hommes» lors des NAHA (North American Hairstyling Awards) qui ont eu lieu à Long Beach en Californie.

«C’est la deuxième fois que je participais à ce concours, mais la première fois que je suis nommé», a-t-il dit en entrevue téléphonique à tvanouvelles.ca

«Il nous fallait produire trois images de trois modèles différents, présentant une coiffure tendance et portable dans la rue.»

M. Goupil a précisé qu’un concours comme celui-là représentait beaucoup de travail, notamment lors de la journée de séance photo avec le travail de la styliste, maquilleuse, des mannequins, etc.

Inspiration

Le coiffeur a dit s’être inspiré d’une ancienne publicité du grand couturier français Yves Saint-Laurent pour la compétition.

«Pour l’instant les hommes se coiffent tous vers l’arrière, mais je prédis que ce sera bientôt plus vers l’avant. Il y a un gros "come back" de la texture et des années 70!», a-t-il précisé.

Celui qui se dit chanceux d’avoir remporté une telle distinction a indiqué qu’il pensait déjà à la collection pour le concours de l’an prochain.

«Je participe à tout cela pour mon plaisir personnel. C’est aussi appréciable d’avoir une reconnaissance de l’industrie.»