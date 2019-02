Verglas sur le sud du Québec dimanche soir

Des précipitations sous forme de neige se changeront en bruine ou en pluie verglaçante tard dimanche soir sur les régions du sud du Québec. Le réseau routier pourrait toutefois être épargné par ces faibles quantités.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial samedi pour les régions allant de l’Outaouais à l’Estrie. La Mauricie et le Centre-du-Québec devraient être épargnées.

Selon les prévisions, un système dépressionnaire plus important suivra et pourrait amener davantage de pluie verglaçante lundi. La température se réchauffera et le mercure devrait atteindre 0 degré lundi et 5 degrés le lendemain.