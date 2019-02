Voici celui qui incarnera David Bowie!

Johnny Flynn, connu pour ses rôles dans le film Sils Maria et dans la série télévisée Genius sur Pablo Picasso, incarnera David Bowie dans Stardust aux côtés de Jena Malone, qui jouera la première femme du Thin White Duke, Angie.

D'après Variety, le film se concentrera sur la première visite de l'icône du rock aux États-Unis en 1971, un voyage qui l'a inspiré à créer son alter ego Ziggy Stardust.

Le comédien Marc Maron apparaîtra également dans la peau du publiciste de la maison de disques de David Bowie. Le tournage devrait débuter en juin, Christopher Bell se chargeant du scénario, tandis que c'est Gabriel Range qui enfilera la casquette de réalisateur.

Il est difficile de savoir si le film biographique utilisera la musique de David Bowie, mais la nouvelle du projet arrive quelques jours après qu'il a été révélé que la séquence perdue de la première apparition du chanteur dans la peau de Ziggy Stardust, avait été retrouvée par un fan.

On pensait que l'apparition du défunt rocker dans un épisode de la série britannique Lift Off With Ayshea (1972) avait été perdue pour toujours après la suppression des cassettes de la série, mais un fan a récemment retrouvé une copie qu'il avait enregistrée.

Des chercheurs en cinéma travaillent actuellement à remastériser la vidéo afin qu'elle puisse être utilisée dans le prochain documentaire de la BBC, David Bowie: Finding Fame.

«Pour les fans, c'est un peu le Saint Graal, a déclaré à Radio Times le producteur et réalisateur du documentaire Francis Whately. La cassette tomberait en morceaux si on la passait, il faut donc la restaurer avec beaucoup de soin.»

Le documentaire Finding Fame contiendra des enregistrements inédits de la star, dont son audition pour la BBC en 1965 avec son groupe The Lower Third.