Le Canadien l’emporte en prolongation

Un magnifique but de Jonathan Drouin en prolongation a permis au Canadien de Montréal de vaincre les Oilers d’Edmonton 4 à 3, dimanche après-midi, au Centre Bell.

Lors de la période supplémentaire, Drouin a pris possession de la rondelle derrière son filet et a traversé l’ensemble de la patinoire. Arrivant à pleine vitesse devant le gardien Mikko Koskinen, le Québécois a mis fin au match avec un tir des poignets.

Si le Tricolore a été en mesure de prolonger ce duel, c’est grâce au brio de Jesperi Kotkaniemi. Au troisième tiers, le jeune finlandais a récupéré une rondelle derrière le filet de Koskinen et l’a battu avec un tir du revers digne des ligues majeures. Il s’agissait d’un deuxième but en autant de parties pour le premier choix du CH au dernier encan de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les efforts de «KK» et de Drouin ont ainsi permis au Canadien de conclure son week-end du Super Bowl avec une récolte de trois points sur une possibilité de quatre. Rappelons que le CH a perdu 3 à 2 en prolongation contre les Devils du New Jersey.

L’indiscipline fait mal

La troupe de Claude Julien a été particulièrement indisciplinée et son adversaire en a profité, marquant deux fois avec l’avantage d’un homme en deuxième période. Leon Draisaitl et Conor McDavid ont été les auteurs de ses réussites. Dans le cas de l’attaquant allemand, il s’agissait de son deuxième de la partie. Il avait également battu Carey Price en première. Si officiellement ce but n’a pas été inscrit en avantage numérique, Draisaitl a tout de même profité du fait que Max Domi venait tout juste de sortir du cachot.

Le capitaine se démarque

La première réussite du Canadien a été le résultat d'un boulet de canon de Shea Weber. Évoluant en avantage numérique, le capitaine du CH n’a laissé aucune chance à Koskinen et a ainsi inscrit son 197e but en carrière. Une statistique qui lui permet de rejoindre Mark Howe au 22e rang des buteurs de l’histoire de la LNH chez les défenseurs.

Weber, qui n’a disputé que 28 parties cette saison, a maintenant amassé huit filets et neuf mentions d’aide pour 17 points.

L’autre but des favoris de la foule a été inscrit par Domi. Le joueur de centre a battu Koskinen de vitesse en contournant son filet et en poussant la rondelle derrière la ligne de but, alors qu’il était au sol.

Une frayeur pour Mete, une blessure pour Byron

La rencontre a également été marquée par une lourde chute du défenseur Victor Mete. Le patineur de petite stature a livré une bataille avec l’imposant Milan Lucic dans le fond de la zone du Tricolore. Un coup d’épaule du représentant des Oilers a projeté Mete et il a atterri la tête première dans la bande.

L’arrière est resté étendu sur la glace pendant de longues secondes, faisant croire le pire aux milliers de partisans présents au Centre Bell. Heureusement, Mete a finalement été en mesure de se relever sans aide et il a pris la route du vestiaire, afin de subir le protocole des commotions cérébrales. Il est ensuite revenu dans la rencontre.

Si Mete a été chanceux, on ne peut en dire autant de Paul Byron. Ce dernier a semblé subir une blessure à l’épaule gauche, alors qu’il a été frappé par Matt Benning en deuxième. Furieux, le numéro 41 a retraité vers le vestiaire et n’a plus joué par la suite.

Le Canadien passera l’ensemble de sa semaine dans la métropole québécoise, alors qu’il disputera trois joutes à la maison. Les Ducks d’Anaheim seront les premiers visiteurs, mardi, alors que les Jets de Winnipeg fouleront la glace du Centre Bell jeudi. Finalement, ce sont les Maple Leafs de Toronto qui concluront la semaine de boulot du CH, samedi soir.