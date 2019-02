Le meurtrier de sa fille doit rester en taule

La mère d’une adolescente poignardée à mort en janvier 2006 veut que le meurtrier fasse tout son temps derrière les barreaux.

«Il s’est acharné sur elle. Soixante-douze coups de couteau, est-ce qu’elle avait besoin de ça?» demande la mère de Brigitte Serre, Anna Lisa Repele.

Sébastien Simon

Meurtrier

Elle avait dit au meurtrier Sébastien Simon qu’elle ferait tout pour qu’il reste en dedans, quand il a plaidé coupable du meurtre prémédité de sa fille et écopé de la prison à vie. Près de 12 ans plus tard, la maman est prête à tenir parole.

Elle va être dans ses pattes quand il passera devant la Commission des libérations conditionnelles le 28 février prochain. Il demande quatre jours de sortie par année pour aller voir sa famille.

Attachée et assommée

Mme Repele trouve cela inacceptable et prendra la parole pour s’y opposer. Elle n’a pas peur de lui.

«Oui, je me suis dit ''c’est juste quatre jours''. Mais moi, je n’ai pas de journées avec ma fille. C’est lui qui a fait l’acte, qu’il fasse sa peine», poursuit la mère.

Elle déposera également une pétition de gens opposés à ces congés.

Sébastien Simon n’avait pas droit à une libération conditionnelle avant 25 ans, mais le juge avait mentionné qu’il pouvait demander une réduction de ce délai au bout de 15 ans.

Le 25 janvier 2006, Brigitte Serre, 17 ans, remplaçait sur son premier quart de nuit à une station-service de Saint-Léonard quand Sébastien Simon et Tommy Gagné sont entrés dans le commerce.

Elle l’avait dénoncé

Elle connaissait Sébastien Simon, qui était un ancien collègue de travail qu’elle avait dénoncé à son patron et qui avait perdu son emploi. Les deux hommes voulaient voler le contenu du tiroir-caisse.

Ils ont attaché l’adolescente dans l’arrière-boutique et ont servi des clients comme si tout était normal. Elle a toutefois réussi à se libérer, mais ils l’ont assommée.

Sébastien Simon, qui était à ce moment âgé de 18 ans, l’a ensuite poignardé 72 fois.

«Elle avait des marques de soulier sur son visage...», se souvient péniblement la mère.

Avec des escortes

Les deux hommes et un autre complice sont ensuite allés à un motel avec des escortes.

Le lendemain, Sébastien Simon s’est fait tatouer « Born to kill » (né pour tuer) sur un avant-bras, et « Born to die » (né pour mourir) sur l’autre. Il a finalement été arrêté à Edmonton en Alberta après quelques jours de cavale.

Anna Lisa Repele avait également lancé une pétition pour empêcher le complice de Sébastien Simon, Tommy Gagné, de sortir en 2014. Il s’était finalement enlevé la vie dans sa cellule.