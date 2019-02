Les Jouteurs Antoine Robitaille, Régine Laurent, Carl Vallée et Emmanuelle Latraverse se prononcent sur ce qui a alimenté l’actualité politique de la semaine!

Des bons coups...

Antoine Robitaille: le Bloc québécois et son projet de loi C-421 sur la connaissance suffisante du français pour obtenir la citoyenneté canadienne. «C’est assez habile, ils ont fait monter la mayonnaise.»

Régine Laurent: Le caucus harmonieux de la Coalition avenir Québec. «Tu te promenais là-dedans, le monde était heureux, tout le monde avait le sourire. Ils ont devancé le Mois des câlins.»

Carl Vallée: la relance du Plan nord par la CAQ. «C’est une bonne chose pour l’économie du Québec. Tranquillement, l’idée que la CAQ devient le parti de l’économie s’installe. Ça a été le créneau du PLQ pendant des décennies. Sur le plan strictement de stratégie politique, c’est un bon coup.»

Emmanuelle Latraverse: Le Parti conservateur, pour s’être porté à la défense du Bloc. «Pas parce que le Parti conservateur est d’accord avec la position du Bloc québécois sur la question de la langue, ils sont fondamentalement contre. Mais l’argument, c’est que c’est un Parlement, et il faut qu’on soit capable de les avoir, les débats. »

... et des moins bons coups

Antoine Robitaille: La bisbille au PLQ, lancée par la lettre de Marwah Rizqy : «Elle a tenté de lancer un débat intéressant, sur ce qu’est le Parti libéral. Est-ce que c’est un parti néo-libéral d’austérité ou c’est un parti qui a fait la Révolution tranquille? Elle l’a fait maladroitement. Mais je crois que Pierre Arcand, stratégiquement, n’avait pas el choix de répondre comme ils ont répondu.»

Régine Laurent: François Legault et l’islamophobie. «Il faut qu’il comprenne que des fois, on discute entre amis et on peut tourner les coins ronds. Mais quand tu parles comme premier ministre du Québec, chaque mot doit être pesé, le discours doit être clair.»

Carl Vallée: La tentative de lettre d’excuse de Marwah Rizqy. «Tu t’excuses pour une des politiques phares du gouvernement pour lequel tu t’es présentée en 2018. Ça n’a aucun bon sens, c’est incohérent.»

Emmanuelle Latraverse: L’implication du ministre André Lamontagne dans le dossier du congédiement d’un agronome lanceur d’alerte. «Ça a laissé une impression très claire d’ingérence politique dans un dossier où il ne devait pas y en avoir. [...] Une belle leçon sur le poids des mots aussi pour le ministre Lamontagne.»