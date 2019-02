Un Lavallois expulsé prochainement

Les jours sont comptés au Canada pour un résident de Laval, a appris TVA Nouvelles. Michele Torre, qui vit au pays depuis 50 ans, est bouleversé par son renvoi prévu à la fin du mois.

Cette expulsion qui survient 25 ans après sa condamnation dans une affaire de trafic de drogue. M. Torre avait été condamné en 1996 à la prison pour complot d’importation de cocaïne pour le clan Cotroni.



En entrevue dimanche matin, à sa résidence lavalloise en compagnie de sa fille Nellie, Michele Torre a supplié le ministre de l’Immigration, à Ottawa, Amhed Hussein, d’annuler le renvoi prévu le 28 février.

L’homme âgé de 67 ans dit avoir gardé la paix, mené une vie rangée aux côtés de ses trois enfants et six petits-enfants, d’avoir œuvré dans le domaine de la construction et d’aider les plus démunis en faisant du bénévolat auprès de l’organisme d’entraide BEVA du quartier Vimont-Auteuil.

De plus, l’épouse de Michele Torre est très malade et il affirme que sa femme dépend de sa présence pour l’accompagnement aux différents rendez-vous médicaux. Être séparé ainsi de sa femme, avec qui il est marié depuis 45 ans, est inhumain, dit-il.

Par ailleurs, rien ne l’attend en Italie, son pays d’origine qu’il a quitté à l’adolescence. Son frère et sa sœur y vivent toujours, mais les deux, très âgés, ont de graves problèmes de santé.