Un physio radié six ans pour des attouchements

Un physiothérapeute aux mains baladeuses de Mont-Saint-Hilaire a été radié six ans par son ordre professionnel et devra payer une amende de 3000 $ après avoir plaidé coupable d’avoir posé des gestes à caractère sexuel sur deux patientes.

C’est le traitement reçu par une première plaignante en février 2018 qui a mis la puce à l’oreille du syndic de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec quant aux comportements douteux d’Edgar Tobon.

Celui-ci opérait à la Clinique de réadaptation Sacré-Cœur, à Montréal, mais a vendu ses parts de l’entreprise en septembre dernier.

Cette patiente a contacté l’Ordre en affirmant que le physiothérapeute a glissé sa main sous sa culotte et a commencé à lui masser l’anus avec jointures lors d’un massage au dos.

Craignant pour la sécurité du public, une représentante du syndic de l’Ordre a décidé d’envoyer de manière anonyme une enquêtrice sur place en mars 2018, peut-on lire dans le jugement rendu la semaine dernière.

Sur son anus

Après un premier rendez-vous qui se déroule normalement, Edgar Tobon a invité l’enquêtrice à revenir à sa clinique. C’est lors de cette seconde séquence que le physiothérapeute commet plusieurs gestes à caractère sexuel.

«La patiente sent, à plusieurs reprises les doigts de l’intimé sur ses grandes lèvres, à l’intérieur de ses lèvres entre son vagin et son anus», peut-on lire dans le jugement du comité de discipline.

«À la fin de ce massage, la couverture ne recouvre plus la patiente [...], sa culotte ne recouvre plus ses parties génitales et son pubis est complètement découvert», poursuit le document.

Devant ces deux témoignages dévastateurs, Edgar Tobon n’a pas contesté les faits et a plaidé coupable.

Remords peu convaincants

Les remords exprimés par le physiothérapeute déchu n’ont toutefois pas semblé convaincre les membres du Conseil de discipline. Ceux-ci se disent d’ailleurs inquiets quant au risque de récidive de l’individu si celui-ci décidait de reprendre la profession, ce qu’il dit ne pas avoir l’intention de faire.

«L’intimé n’a même pas tenté d’expliquer son comportement. Il dit toujours tenter de comprendre ce qui s’est passé», indique le jugement.

Les membres du Conseil de discipline soulignent aussi le caractère grave des gestes qui lui sont reprochés.

«L’intimé a abusé de son statut [...], il a abusé de la vulnérabilité des patientes et de la confiance que ces dernières lui vouaient», écrivent-ils dans leur décision.

Un message laissé dimanche en fin d’après-midi aux bureaux de l’avocat de M. Tobon est resté sans réponse.