Une Québécoise s'illustre à Los Angeles

La Montréalaise Elisabeth Williams a remporté le prix de la meilleure conception visuelle pour la série The Handmaid’s Tale, au gala Art Directors Guild Awards, hier soir à Los Angeles.

Les productions nommées dans la même catégorie étaient House of Cards, Ozark, Better Call Saul, et Castle Rock.

La Montréalaise a aussi remporté un Emmy au mois de septembre dernier pour la série The Handmaid’s Tale.

Diffusée sur Hulu, la série The Handmaid’s Tale est basée sur un roman de l’auteure canadienne Margaret Atwood. Il s'agit d'une dystopie sur une Amérique cauchemardesque transformée en théocratie après un coup d'État

Au Québec, Elisabeth Williams a travaillé sur Polytechnique, Mars et Avril et Ces gars-là.

Voyez l'entrevue avec la Montréalaise dans la vidéo ci-dessus