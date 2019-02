Brick et EQ3 ouvriront aux Galeries de la Capitale

On connaît maintenant le nom des joueurs qui prendront la place de Déco Découverte et Pier 1 Imports, aux Galeries de la Capitale, du côté nord du boulevard Lebourgneuf: il s’agit de Brick et d’EQ3.

Lors de l’inauguration du Méga Parc, le directeur général, Stéphan Lan dry, avait affirmé que ces espaces resteraient dédiés au marché de la maison.

Le centre commercial confirme ce matin l’arrivée de ces deux joueurs. Brick s’installera dans le local de Déco Découverte tandis que EQ3 prendra l’espace laissé vacant par la fermeture de Pier 1 Imports.

L’offre d’ameublement sera également bonifiée du côté du mail principal avec l’ajout du détaillant Dormez-vous. La boutique de chaussure ECCO et le magasin de jeux, jouets et passe-temps Boutique Griffon feront aussi leur entrée dans le centre commercial.

Ces nouveaux noms s’ajoutent à l’arrivée récente de la boutique de trouvailles et de cadeaux L’Inventaire et Alcôv, une boutique mode spécialisée dans les importations européennes.