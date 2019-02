Six anciens ministres de l’Environnement font pression sur François Legault

Les anciens ministres de l'Environnement Clifford Lincoln, Lise Bacon, Paul Bégin, Thomas Mulcair, Daniel Breton et Isabelle Melançon font pression sur François Legault pour qu'il fasse adopter une loi qui forcera Québec à respecter ses engagements climatiques.

Dans une lettre envoyée au premier ministre lundi matin et dont TVA Nouvelles a obtenu copie, les six signataires exhortent le gouvernement à prendre des mesures rapides pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celcius. Ils attirent l'attention de François Legault sur un projet de loi qui a été rédigé par les juristes Michel Bélanger et Mario Denis et envoyé au cabinet du premier ministre en décembre dernier.

« Tout en donnant force de loi aux cibles de réduction des émissions de GES, ce projet de loi vise le sommet même de l’État québécois, soit le Conseil des ministres et ses membres, en obligeant que chacune de leurs décisions soient compatibles, donc cohérentes, avec l’atteinte de ces cibles», peut-on lire dans la lettre.

Ils écrivent également que « le projet de loi prévoit (...) de renforcer substantiellement le suivi, la reddition de compte et la transparence de l’action climatique du gouvernement ».

Une telle loi obligerait Québec à maintenir une réduction de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre sous le niveau de 1990 dès 2020.

Pourtant, en novembre dernier, François Legault et son ancienne ministre de l'Environnement, MarieChantal Chassé, annonçaient que les cibles de 2020 ne pouvaient être atteintes.

Au cours de la dernière campagne électorale, le Parti québécois et Québec solidaire ont aussi proposé d'adopter une loi-cadre sur l'environnement.