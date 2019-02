Beaucoup d’informations pertinentes ressortent des sondages Léger du weekend en vue des prochaines élections fédérales, mais pour l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, aucune n’est plus importante que l’effondrement du Nouveau Parti démocratique (NPD) au Québec.

Le NPD est-il mort? Chose certaine, il n’est pas fort, surtout au Québec, où ses appuis atteignent désormais un maigre 8 %.

«Ce qui va profondément changer la donne électorale en octobre 2019, c’est l’effondrement du NPD. Ce n’est pas la chute, c’est l’effondrement! Ils sont à 8 %. Dites-vous qu’aux dernières élections, ils étaient à 25 %», rappelle l’analyste politique.

Pire, lors de la dernière campagne, le NPD a atteint des appuis de 48 %.

«Ça envoie un signal de panique dans les rangs néo-démocrates, note Emmanuelle Latraverse. Ce sont des comtés sûrs qui sont potentiellement dans la colonne des pertes.»

On peut penser entre autres à la circonscription de Ruth Ellen Brosseau, dans Berthier, où une chaude lutte est à prévoir. Ainsi, si à la dernière élection de nombreuses luttes à quatre ont eu lieu, la dégringolade du NPD a pour effet de revigorer le Bloc québécois et le Parti conservateur dans la province.

«Ça va changer la stratégie électorale pour tous les partis, mais ce qui est clair, c’est que tous les députés du NPD sont vulnérables au Québec.»

Un vote partagé

Même dans un scénario dans lequel le chef du NPD Jagmeet Singh remporte son élection partielle en Colombie-Britannique et parvient à être mordant lors de ses premiers échanges au Parlement, rien ne laisse entrevoir une remontée substantielle du parti dans les intentions de vote.

«Je vois un scénario dans lequel le NPD peut se remplumer dans le reste du pays, mais je vois difficilement comment ils peuvent rebondir au Québec», tranche Emmanuelle Latraverse.

Selon ses analyses, le vote de gauche est trop partagé au Québec pour permettre une remontée. Entre les gens qui sont plus souverainistes et qui se tournent vers le Bloc et ceux qui se tournent vers les Libéraux, il ne reste plus beaucoup de terrain pour les néo-démocrates, estime-t-elle.

D’ailleurs, c’est là que réside la force du gouvernement de Justin Trudeau, qui parvient encore à gruger des appuis autant chez les électeurs de Québec solidaire que chez ceux de la CAQ.