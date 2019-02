Le texte publié par Vrak.tv donnant des conseils aux jeunes femmes pour bien réussir leurs photos érotiques semble tout droit sorti d’une autre époque, selon une sexologue qui le qualifie d’«aberrant» et d’«anachronique avec le discours ambiant».

La chaîne télévisée populaire auprès des jeunes proposait un article, samedi, intitulé «10 trucs pour réussir ton sexfie sans ruiner sa réputation», un choix éditorial qui a maintes fois été critiqué depuis.

Selon Sylvie Lavallée, nous sommes à l’ère de la conscientisation et de la responsabilisation, et l’enjeu actuel est de prévenir les jeunes qu’il est possible que ce matériel sensible se retrouve «entre des mains malveillantes».

Attendez que ça passe

Dans un tel contexte, les articles qui s’adressent aux jeunes devraient plutôt les inciter à éviter de se dévoiler autant, selon Mme Lavallée, pour qui le texte au cœur de la controverse aurait dû plutôt s’intituler «Les 10 recommandations pour ne jamais faire ça».

«Si vous avez l’intention de le faire [un sexfie], assoyez-vous dans un coin le temps que votre pulsion passe», a-t-elle laissé tomber, catégorique, en entrevue à Dumont lundi matin.

«L’intime, c’est privé. Et là, on veut le rendre [public] sur le virtuel, le médiatiser. C’est un peu comme si on dit: ça va vous fragiliser. Exhibez-vous, ça va réjouir le voyeur qui le reçoit», poursuit la sexologue, visiblement inquiète du message que cela envoie.

Elle rappelle d’abord qu’en se dévoilant autant, les risques sont plus élevés de glisser dans la «dynamique proie-prédateur» et que tout ce qui a été rendu public pourra ultérieurement être retenu contre vous, sachant que quelqu’un de confiance aujourd’hui pourra souhaiter se venger de vous demain.

«Voulez-vous que vos parents voient ça? Vos amis proches?» demande Mme Lavallée. Si la réponse est non, passez votre tour, conclut-elle, sans appel.