La broyeuse cachée dans la toile autodétruite de Banksy «désactivée»

La broyeuse cachée dans la toile de l'artiste britannique Banksy, qui avait partiellement lacéré le tableau lors d'enchères l'an passé, a été «désactivée», a indiqué le musée allemand où l'œuvre a été accrochée lundi, à la veille de sa présentation au public.

«Nous voulions éviter d'avoir, dans trois ou quatre jours, un visiteur qui, exactement comme à Londres dissimule un bouton... et que le déchiquetage continue!», a expliqué Henning Schaper, le directeur du musée Frieder Burda de Baden-Baden (sud-ouest), où «Love is in the bin» («L'Amour est dans la poubelle») sera exposée mardi et jusqu'au 3 mars.

C'est pourquoi «nous avons ouvert le cadre, nous avons tout regardé et nous avons vu que le mécanisme (de la broyeuse) avait été désactivé», a indiqué M. Schaper lors de l'accrochage du tableau, sans préciser qui l'avait désactivé.

«Nous voyons donc de façon positive» les quatre semaines que va durer l'exposition, a-t-il ajouté, alors que beaucoup redoutaient un nouveau tour de Banksy, enfant terrible du street art et coutumier des coups d'éclat.

Lundi après-midi, devant une vingtaine de journalistes et sous les crépitements des appareils photo, la toile a été lentement et précautionneusement extraite de son emballage par deux employés du musée, gantés de blanc, avant d'être délicatement fixée au mur, les lambeaux pendant sous la partie inférieure du cadre.

Son autodestruction partielle le 5 octobre, juste après son acquisition «par une collectionneuse européenne» pour 1,042 million de livres (1,185 million d'euros) chez Sotheby's à Londres, avait jeté le trouble dans le marché de l'art.

Dès l'enchère bouclée, à la stupeur générale, le dessin était descendu dans la partie inférieure du tableau, happé par une déchiqueteuse dissimulée par Banksy lui-même, réduisant la moitié de l'œuvre en fines lamelles.

Les images de «l'autolacération» de la toile représentant une enfant lâchant un ballon rouge en forme de cœur avaient fait le tour du monde.

L'œuvre en peinture acrylique et aérosol, désormais l'une des plus célèbres de Banksy, montrait une petite fille laissant s'envoler un ballon rouge en forme de cœur et s'intitulait «Girl with balloon» «Fille avec ballon»).

Depuis, Banksy a fait savoir qu'il l'avait renommée «Love is in the bin».

L'artiste, qui maintient farouchement son anonymat, avait revendiqué ce pied de nez au marché de l'art, voulant dénoncer sa «marchandisation».

L'acheteuse de la toile avait ensuite confirmé sa décision d'acquérir la nouvelle œuvre.