La mairesse de Longueuil va perdre son bras droit, le conseiller municipal Éric Beaulieu

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, va perdre son bras droit à l’hôtel de ville qui souhaite faire le saut en politique fédérale pour la formation de Justin Trudeau lors de la prochaine élection.



Le conseiller municipal Éric Beaulieu qui occupe les fonctions de vice-président du comité exécutif au sein de l’administration Parent a fait savoir qu’il entendait briguer l’investiture du Parti libéral du Canada afin de représenter leurs couleurs dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert.



M. Beaulieu devrait tenir une conférence de presse à ce sujet mardi.

Il est un joueur important de l’équipe de la mairesse Parent car il occupe les fonctions de vice-président du comité exécutif et responsable des finances et de l'administration, du budget, des ressources humaines ainsi que du développement économique et des grands projets.