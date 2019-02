L’âge légal pour acheter des cigarettes pourrait être haussé à 100 ans à Hawaï

Un projet de loi a été déposé à Hawaï afin d’interdire la vente de cigarettes aux personnes âgées de moins de cent ans à partir de 2024.

Hawaï est déjà le seul État américain à avoir haussé l’âge légal de consommation à 21 ans. La nouvelle loi ferait d’abord passer cet âge à 30 ans, puis à 40 ans l’année suivante, puis à 50, à 60 et finalement à 100 ans en 2024.

«Essentiellement, nous avons un groupe dépendant à la cigarette qui est devenu l’esclave d’une industrie qui a créé un produit hautement addictif, tout en sachant qu’il est mortel», a expliqué le représentant Richard Creagan, qui a déposé ce projet de loi.

Cette loi ne s’appliquerait pas aux cigarettes électroniques, aux cigares et au tabac à chiquer. De plus, il serait toujours possible pour les touristes d’en apporter dans l’archipel.

D’ici 2024, l’État devrait trouver des solutions pour compenser la perte de revenus liée à la perception de taxes sur la vente de cigarettes, qui représente présentement une somme de 100 millions de dollars par année.

Richard Creagan est sûr que le projet de loi passera le test des tribunaux parce que fumer n’est pas un droit fondamental, selon la constitution américaine.

Au final, les personnes centenaires auront toujours le choix de fumer, mais encore faudra-t-il qu’elles trouvent des cigarettes près de chez elles.