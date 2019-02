Leçon de «sexfies» sur Vrak.tv: «C'est déconnecté de la réalité!»

«Je ne comprends pas qu’on puisse penser que c’est une bonne idée», s’est exclamé Cathy Tétreault, directrice générale et fondatrice du Centre Cyber-aide. À Dutrizac de 6 à 9, sur QUB radio, elle a décrié le manque de jugement de Vrak.tv.

La chaîne télé destinée aux jeunes a en effet partagé un article, samedi, afin de donner aux jeunes femmes «10 trucs pour réussir un sexfie sans ruiner sa réputation», semant ainsi un débat incessant sur les réseaux sociaux.

Pour Mme Tétreault, le problème le plus grave dans ce type de situation est la banalisation: si on se dit que tout le monde fait des sexfies de toute façon, alors «aussi bien montrer comment le faire», c’est la mauvaise attitude à adopter.

«Seigneur! C’est comme Justin Trudeau avec son pot. La personne qui a mis ça sur le site est une personne déconnectée de la réalité», a-t-elle affirmé, outrée.

Florence Valiquette-Savoie de SEX URL, croit au contraire que c’est un sujet dont il faut absolument parler avec les jeunes. Interrogée par les animatrices des Effrontées sur QUB radio, elle a soutenu que, pour elle, «certains conseils amenés dans l’article sont justes».

Elle pense néanmoins qu’il s’agit d’une publication maladroite. Elle prétend que le conseil encourageant les filles à se respecter est une bonne façon de voir les choses: «c’est important d’être partant et de ne pas se forcer», dit-on, dans l’article.

«Prôner l’abstinence dans la sexualité des jeunes, ça n’a jamais fonctionné, a-t-elle précisé.

«Qu’on le veuille ou on, les ados s’envoient des sexfies, a-t-elle dit. C’est comme si on avait une discussion dans la cour des grands, mais on n’inclut pas les ados dans cette discussion-là.»

Plutôt que de dire aux jeunes de ne pas s’envoyer des photos de nudité, il faudrait, selon elle, leur dire «quand tu en envoies, fais-le ainsi.» «Les ados se moquent de ce qu’on dit et continuent à en envoyer», assure-t-elle.

Une vision désuète

Cathy Tétreault, de Cyber-aide, a pour sa part rappelé que les conseils amenés dans ce cas donnaient l’impression de revenir dans les années 40. «Pour plaire à ton homme, quand il revient à la maison, fais-lui un bon souper et masse-lui les pieds», a-t-elle ironisé.

Vrak TV s’est excusé par voie de communiqué et a précisé que le nouveau public visé par la chaîne était dorénavant plus âgé (18-34 ans), un argument qui n’a pas plu aux détracteurs.

Même si elle continue à encourager le dialogue et qu’elle pense qu’il faut encadrer la pratique plutôt que la déconseiller, Florence Valiquette-Savoie assure que plusieurs mauvais conseils se trouvaient dans l’article qui a désormais été retiré. «Ce ne sont ni de bons conseils à donner aux adolescents ni aux jeunes adultes», a-t-elle précisé.

Cathy Tétreault a renchéri en affirmant que le sexfie, «c’est de sexualiser le corps de la femme. La culture du viol, c’est de dire que le corps humain est un objet pour la sexualité. Ça va vraiment à l’encontre de ce qu’on essaie de faire avec les dénonciations du #metoo.»