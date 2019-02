Meurtre par compassion: Cadotte «souffrait de la voir souffrir»

Le Montréalais qui a tué sa femme atteinte d’Alzheimer «souffrait de la voir souffrir» quand il l’a tuée avec un oreiller dans le CHSLD où elle résidait, a-t-il émotivement témoigné ce lundi.

«Je ne sais pas ce qu’il s’est passé... je ne voulais plus qu’elle souffre, je souffrais pour elle... [Après] je l’ai regardée, elle avait l’air tellement sereine», a dit en versant des larmes Michel Cadotte, ce lundi au palais de justice de Montréal.

Cadotte, 57 ans, est accusé du meurtre au deuxième degré de Jocelyne Lizotte, survenu le 20 février 2017 au CHSLD Émilie-Gamelin. Mais s’il reconnaît avoir causé la mort de son épouse, il a plaidé non-coupable en raison de son état d’esprit à ce moment.

Tout au long de son témoignage, Cadotte a expliqué comment il aimait sa femme pour qui il avait arrêté la drogue dans les années 90. Le couple filait le parfait bonheur, jusqu’à ce qu’un diagnostic d’Alzheimer précoce ne tombe vers 2008.

Rapidement, Mme Lizotte a perdu ses capacités cognitives au point où elle ne reconnaissait plus personne et qu’elle doive être placée. Son état s’est dégradé au point où la femme de 60 ans devait être attachée en tout temps.

Aide à mourir

En 2016, M. Cadotte avait fait une demande d’aide médicale à mourir, mais elle avait été refusée parce qu’elle n’était ni en fin de vie ni capable de donner son consentement.

«Elle me répétait, avant la maladie, qu’elle préférait mourir, elle ne voulait pas perdre sa dignité, a expliqué Cadotte. Dans nos mandats d’inaptitude, c’était inscrit que si on perdait nos capacités neurologiques, on voulait être médicamenté pour ne pas souffrir, même si ça entraînait la mort.»

Pendant des années, Cadotte s’est occupé de sa femme au détriment de sa santé et de ses finances. Il a été diagnostiqué avec une dépression, ce qui ne l’a pas empêché de prendre soin de sa femme.

Il a même expliqué qu’à cette époque, il traînait une seringue sur lui, qu’il utilisait à l’époque où il travaillait dans une imprimerie. Mais s’il a déjà dit qu’il pourrait l’utiliser pour abréger les souffrances de sa femme, c’était surtout pour lui-même.

«Je me disais qui si on m’annonçait une maladie dégénérative comme ma femme, je n’attendrais pas, moi», a-t-il dit.

Souffrances

Au fil des ans, Cadotte a expliqué que les seuls moments où il a pensé mettre fin aux jours de sa femme, c’est quand elle était placée à l’hôpital Royal Victoria avec des soins non adaptés à l’état de Mme Lizotte.

«Même quand j’ai demandé l’aide médicale à mourir, je ne le souhaitais pas, mais j’étais tanné de la voir souffrir, je souffrais pour elle», a-t-il dit.

Quelques jours avant le drame, Cadotte explique qu’il avait recommencé à boire le soir. Il était alors isolé, avec peu ou pas de soutien. Et quand il est allé voir sa femme le 20 février, il a vu qu’elle était attachée à sa chaise, sans appuie-tête, avec le cou trop penché sur le côté.

«Pour la première fois, j’ai crié après une préposée», a-t-il dit.

Cadotte, qui avait passé ses cours de préposé aux bénéficiaires, a alors pris le relais pour nourrir sa femme.

«Je devais pousser avec la cuillère pour faire entrer la purée, a-t-il dit en versant des larmes. Je la faisais manger et je pleurais en même temps.

Regrets

Peu après, il a voulu coucher sa femme au lit, mais la tête de cette dernière glissait sur l’oreiller. C’est à ce moment qu’il l’a tuée.

«J’ai mis l’oreiller et j’ai attendu... Quand j’ai enlevé l’oreiller, ses yeux étaient ouverts, a témoigné Cadotte en versant des larmes. Elle avait l’air sereine, je ne l’avais pas vue comme ça depuis des années.»

Cadotte explique être ensuite allé fumer une cigarette, tout en écrivant un message sur Facebook annonçant le décès.

«Je n’allais pas bien, mon sourire cachait la tristesse», a-t-il expliqué

Il a ensuite avoué qu’il avait presque eu envie de ranimer son épouse, mais qu’il s’est abstenu.

«Je me disais qu’elle ne souffrait plus, a témoigné Cadotte. Je regrettais parce que je ne l’avais plus pour moi, mais au moins elle ne souffrait plus. Je pense que tout le monde voulait ça.»

Juste avant la fin de son interrogatoire, Cadotte s’est fait demander par son avocate Me Elfriede Duclervil pourquoi, contrairement aux autres proches de Mme Lizotte qui avaient arrêté d’aller la voir, lui a continué à prendre soin d’elle.

«C’était ma femme, je l’aimais», a-t-il simplement répondu.

Le contre-interrogatoire de Cadotte devrait commencer cet après-midi.