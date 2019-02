Nouvelles mesures de sécurité dans les CHSLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean

De nouvelles mesures de sécurité sont présentement implantées dans les CHSLD du Saguenay–Lac-Saint-Jean à la suite d’un test réalisé par TVA Nouvelles l'automne dernier.

En octobre dernier, TVA Nouvelles s’était introduit, sans difficulté, dans quatre CHSLD de cette région et avait même eu accès à des chambres de bénéficiaires.

À la suite de la diffusion de ce reportage, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, se disant «extrêmement préoccupée», s’était engagée à demander aux directions de tous les établissements au Québec de mettre en place une procédure renforcée sur la sécurité.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les autorités de la santé ont choisi de miser sur le verrouillage des portes.

«Graduellement, le verrouillage des portes des CHSLD se fera maintenant aux alentours de 17h, précise la porte-parole du centre régional de santé, Joëlle Savard. Présentement, les heures de verrouillage le soir sont variables d’un établissement à l’autre, alors on va rendre ça plus uniforme.»

Les visiteurs pourront continuer à entrer librement dans les CHSLD durant la journée.

«Ce sont des milieux de vie, on doit alors trouver un équilibre entre assurer la sécurité des bénéficiaires et s’assurer que ces milieux demeurent accueillants et accessibles pour leurs proches», ajoute Joëlle Savard.

Le personnel ainsi que les familles des bénéficiaires ont cependant été appelés à redoubler de vigilance et à signaler tout comportement suspect de la part des visiteurs.