PLC majoritaire, Bloc et conservateurs à égalité au Québec

L’arrivée d’Yves-François Blanchet aux commandes du Bloc québécois semble avoir eu l’effet d’un électrochoc. Le parti que plusieurs croyaient mort est désormais à égalité avec les conservateurs dans les intentions de vote au Québec.

Si des élections fédérales avaient eu lieu la semaine dernière, les libéraux de Justin Trudeau auraient récolté une majorité des sièges au Québec. Selon un sondage Léger-Le Journal, les appuis au Parti libéral du Canada demeurent à 39% au Québec après répartition des indécis.

«Ils [les libéraux] sont assez stables, depuis longtemps», a analysé le sondeur Jean-Marc Léger.

Lors d’un précédent coup de sonde en novembre, le Bloc québécois avait récolté 16% des intentions de vote. Cinq mois après le départ de Martine Ouellet, le Bloc avait reculé de trois points par rapport aux 19% obtenus par Gilles Duceppe et sa bande aux dernières élections fédérales.

«Ils mouraient tranquillement, se souvient M. Léger. Mais là, depuis l’arrivée d’Yves-François Blanchet, ils se retrouvent à 21%.»

Grâce à un bond de 5% et un léger recul des conservateurs, les bloquistes arrivent nez à nez avec les conservateurs.

Maxime Bernier coule le PCC

Contrairement à ce que croient plusieurs élus conservateurs, au Québec, la nouvelle formation politique fondée par Maxime Bernier est en train de plomber les appuis du parti dirigé par Andrew Scheer.

Bien que le Parti populaire du Canada lancé par l’élu beauceron demeure «marginal», avec 6% d’appuis au Québec, «le parti de Maxime Bernier est une nuisance importante pour les conservateurs», constate M. Léger.

Lors d’un point de presse dans la Vieille Capitale il y a quelques jours, les députés conservateurs de Québec ont affirmé sans hésiter que le nouveau parti de Maxime Bernier ne représentait pas une menace pour eux.

C’est pourtant dans la grande région de Québec que le Parti populaire du Canada récolte le plus d’appuis. «À 13%, ça devient un facteur à souligner dans la campagne», considère M. Léger.

Dans la région de Québec, Gérard Deltell, Pierre Paul-Hus et les autres conservent l’avance avec 32% des intentions de vote, mais les libéraux se rapprochent à 28%.

Domination libérale à Montréal

À Montréal, les libéraux de Justin Trudeau dominent avec 45% des intentions de vote. Le Bloc y récolte 19% d’appuis, soit deux points de plus que les conservateurs.

Les nouvelles sont moins reluisantes pour les néo-démocrates. À l’échelle provinciale, le NPD de Jagmeet Singh ne récolte plus que 8% d’appuis.

À moins d’un coup de maître de M. Singh d’ici l’élection fédérale du 21 octobre, le NPD risque d’être rayé de la carte du Québec.

«Huit pour cent, c’est aucun siège, y compris Alexandre Boulerice. Tout le monde y passe», a exposé M. Léger.

«Il y a vraiment une bataille pour l’opposition au Québec, croit le sondeur. Est-ce qu’elle sera conservatrice? Est-ce qu’elle sera bloquiste? Ce n’est pas clair.»

Le coup de sonde a été effectué sur le web du 25 au 28 janvier, auprès de 1007 répondants âgés de 18 ans et plus et ayant le droit de vote au Canada. La marge d’erreur se situe à +/- 3,09%, et ce, 19 fois sur 20.

INTENTIONS DE VOTE AU QUÉBEC

Si des élections FÉDÉRALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter?

PARTI LIBÉRAL DU CANADA DE JUSTIN TRUDEAU | 39%

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA D’ANDREW SCHEER | 21%

BLOC QUÉBÉCOIS D’YVES-FRANÇOIS BLANCHET | 21%

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DU CANADA DE JAGMEET SINGH | 8%

PARTI POPULAIRE DU CANADA, DE MAXIME BERNIER | 6%

PARTI VERT DU CANADA, D’ELIZABETH MAY | 5%