Rendez-vous du cinéma québécois: une belle vitrine pour le cinéma d’ici

Souhaitant mieux faire rayonner le septième art d’ici dans tous ses genres, l’équipe des 37es Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) a dévoilé, lundi, une programmation riche de plus de 300 films, dont tout près de 80 seront projetés pour une première fois.

Pendant 11 jours, du 20 février au 2 mars, longs-métrages de fiction, documentaires, courts-métrages, films d’art et d’expérimentation, œuvres étudiantes ainsi qu’activités gratuites se mêleront tout naturellement.

«Les Rendez-vous, c’est vraiment une "bibitte" à part. C’est un festival très, très différent parce qu’il est ancré dans la rencontre entre les films et le public, mais aussi, et surtout, entre les artisans et le public», a détaillé Patrick Huard, porte-parole des RVQC pour une deuxième année consécutive.

Les cinéphiles pourront d’ailleurs assister à des leçons de cinéma données par l’artiste multidisciplinaire Brigitte Poupart, la directrice photo Sara Mishara, le musicien Pilou et le réalisateur Émile Gaudreault.

Oscars, popcorn et âge adulte

Regorgeant de films à petit budget, la programmation renferme toutefois une offre musclée dans laquelle il sera entre autres question du passage à l’âge adulte avec des titres tels que «Charlotte a du fun» ou encore «La chute de Sparte».

Afin de souligner la présence de Québécois aux Oscars cette année, les courts métrages finalistes «Marguerite» et «Fauve» seront quant à eux projetés le soir même de la cérémonie, le 24 février.

Quelques heures plus tôt se tiendra la Journée Popcorn, où cinéma jeunesse rimera avec gratuité.

«La petite vie» et «Les Boys»

La comédie sera bien sûr à l’honneur aux RVQC. Deux événements fêtant les 25 ans de «La petite vie» se tiendront le 23 février à la Cinémathèque québécoise. D’abord, un jeu-questionnaire testera les connaissances des vrais admirateurs de l’émission contre Claude Meunier. Ensuite, des acteurs tels que Debbie Lynch-White, Jean-Carl Boucher et Sonia Cordeau liront des scènes inoubliables de l’émission.

La veille, le 22 février au même endroit, la troupe des Appendices s’amusera quant à elle à revisiter le premier film «Les Boys», important succès au box-office québécois il a plus de 20 ans.

L’ouverture de cette belle vitrine du cinéma d’ici sera assurée par l’équipe de la comédie «Avant qu’on explose». Elle sera précédée du court métrage «La porte», signée Anik Jean et mettant en vedette Patrick Huard. L’essai documentaire «La fin des terres» – ne contenant aucune image d’archives – viendra clore les festivités.

Les gagnants des 11 prix remis dans le cadre de l’événement seront connus le 28 février.

Pour connaître tous les détails de la programmation des RVCQ: rendez-vous.quebeccinema.ca.