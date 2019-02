RPM Experience se conforme

Un concours organisé par l'entreprise RPM Experience, qui propose des tours de voiture de luxe sur circuits fermés, a soulevé la colère de certains consommateurs au cours des dernières semaines.

Antoine Lagacé, un des nombreux internautes ayant participé à ce concours Facebook nommé «Gagnez la location d'une Audi R8 V10», dénonçait les façons de faire de la compagnie.

«Ils vous appellent en disant ''vous êtes finaliste [...] vous avez en même temps gagné des tours de voitures de votre choix''. Par contre ils nous offrent ça à condition de payer 69,99$ pour les frais d’assurance/formation», affirmait-il lors d'une entrevue accordée à TVA Nouvelles le 27 janvier dernier.

Le plaignant avait aussi remarqué que les règlements du concours n'étaient pas affichés sur le site web de RPM Experience pendant un certain temps.

Dans un courriel dont nous avons obtenu copie datant du 14 janvier 2019, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) confirmait que le concours n'avait pas été déclaré. L’organisme avait tenté de communiquer à plusieurs reprises avec l'organisateur, et ce, sans succès.

La RACJ ajoutait même que le dossier avait été transmis au Service de l'inspection et de la conformité pour suivi approprié.

Or, le 29 janvier dernier dans un autre courriel, la RACJ a confirmé que «l'organisateur du concours publicitaire s'est conformé à la réglementation applicable, c'est-à-dire qu'il a soumis son avis de tenue de concours publicitaire et les documents afférents pour le concours publicitaire susmentionné.»

Dans la mire de l'OPC

L'Office de la protection du consommateur (OPC), dans un reportage diffusé sur les ondes de TVA le 27 janvier dernier, confirmait avoir reçu 44 plaintes contre cette entreprise depuis les deux dernières années. Au moins une vingtaine d'entre elles ont été reçues depuis le mois de novembre seulement.

«On a catégorisé certaines de ces plaintes de pratiques trompeuses ou déloyales et nous analysons celles-ci. [...]Il y a des règles qui doivent s'appliquer lorsqu'une entreprise négocie un contrat à distance et on se penche là-dessus», expliquait Charles Tanguay de l'OPC.