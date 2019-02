Sondage Léger-Le Journal: le Bloc ne se réjouit pas trop vite

Le Bloc québécois a réagi avec prudence, lundi, à sa remontée dans les intentions de vote au Québec pendant que Maxime Bernier s’est réjoui des appuis récoltés.

«Les sondages, ça monte et ça descend. On préfère ne pas être triomphaliste. L’important, c’est de se relever les manches et de travailler fort», a commenté le député bloquiste Mario Beaulieu.

Un sondage Léger-Le Journal publié plus tôt lundi accorde 21 % des intentions de vote à son parti au Québec, ce qui le hisse à égalité avec les conservateurs d’Andrew Scheer. Il s’agit d’une remontée de 5 % depuis novembre pour les bloquistes qui viennent de couronner un nouveau chef, Yves-François Blanchet.

Ce bond s’explique notamment par la dégringolade des appuis aux néodémocrates, qui récoltent un maigre 8 %. Or, le plus étonnant pour François Rocher, politologue à l’Université d’Ottawa, est la remontée du Bloc, qu’il n’attribue pas à la simple arrivée d’un nouveau chef.

«On constate que les électeurs qui avaient temporairement exprimé leur insatisfaction [envers le Bloc] reviennent au bercail. C’est quand même juste un électeur sur cinq, il n’y a pas de quoi fêter, mais il y a quand même une forme de consolidation d’un certain vote nationaliste au Québec.»

Maxime Bernier

Le Beauceron Maxime Bernier s’est pour sa part réjoui du 6 % d’intentions de vote que Léger accorde à son Parti populaire du Canada.

«Si les cinq prochains mois sont comme ces cinq mois-ci, je pense bien que l’avenir va être très, très profitable pour nous», a-t-il claironné.

Les conservateurs se sont montrés confiants malgré le recul que leur attribue le coup de sonde.

«Le vote du Bloc se promène, mais il reste qu’il y a des anciens bloquistes qui veulent venir avec nous en disant que le Parti conservateur peut défendre les intérêts du Québec tout en étant dans le Canada», a fait valoir le député Pierre-Paul Hus.

Les libéraux, qui demeurent forts au Québec avec 39 % des intentions de vote, se sont faits avares de commentaires. Le changement dans les intentions n’est pas annonciateur d’une lutte particulièrement serrée au Québec, selon eux.

«Toutes les luttes sont féroces, toutes les élections sont de la même manière. Les dynamiques peuvent changer», s’est contenté de dire le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez.