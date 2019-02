Un candidat à la «mug shot» de l'année arrêté pour vol d'identité

Les autorités de Nashville ont arrêté un homme blond, à la barbe rousse et aux sourcils bruns qui tentait d’utiliser une carte de crédit volée dans un bar.

Julian R. Mitchell, 20 ans, a été accusé de vol d’identité après avoir tenté de payer avec une carte de crédit volée. Lorsqu’un employé de l’établissement licencié a exigé une carte d’identité au jeune homme, celui-ci a tendu le permis de conduire volé de sa victime. Or, on s’en doute, la photo d’identité sur le permis de conduire ne ressemblait en rien à son voleur au look unique.

D’ailleurs, la photo d’identité judiciaire de Mitchell peut certainement être considérée comme la photo de suspect de l’année.

Une recherche à l’intérieur du sac du suspect a permis d’y trouver d’autres cartes volées. En fait, Mitchell avait en sa possession l’intégralité du portefeuille de sa victime.

Dans un compte rendu de l’arrestation, les policiers expliquent qu’il était «assez évident» que Mitchell n’était pas le propriétaire des documents en question. Assez facile de comprendre pourquoi.