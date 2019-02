Un parc éolien qui divise

Depuis le début de sa construction en 2011, un parc éolien du Centre-du-Québec a bouleversé la vie de dizaines de résidents. Ces propriétaires demandent réparation à l'aide d'une action collective.

Les propriétaires d’environ 200 résidences de Sainte-Sophie-d’Halifax et de Saint-Ferdinand sont concernés. Ils demandent compensation pour les troubles de voisinage et le passage de camions lors de l’aménagement et la construction du parc de 50 éoliennes en 2011 et 2012.

«Des gens ne pouvaient plus rentrer chez eux. Des chemins étaient impraticables, barrés. Il y a même des gens qui sont déménagés», a dit un résident à TVA Nouvelles.

Ils souhaitent aussi être dédommagés pour les préjudices qu’ils subissent depuis la mise en service du parc de 1000 mégawatts au printemps 2013. Le bruit des éoliennes, l’altération du paysage et la dévaluation des propriétés font partie des inconvénients.

Il y a aussi eu division sociale, alors que des familles se sont entre-déchirées sur cette question. Certains étaient ouverts à recevoir l’argent qui vient avec l’implantation d’un parc éolien, alors que d’autres préféraient garder leur quiétude.

«Des voisins de fermiers depuis des générations ne se parlent plus», a affirmé une résidente.