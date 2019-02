Une femme de 58 ans portée disparue depuis quatre jours à Gatineau

La police de Gatineau demande l’aide du public pour retrouver une femme de 56 ans portée disparue depuis jeudi.

Lida Toomani a été vue pour la dernière fois alors qu’elle quittait l’hôpital de Gatineau, où elle venait de recevoir des soins.

Elle devait y retourner dans les jours qui ont suivi pour d’autres traitements, mais ne s’est pas présentée à son rendez-vous.

Mme Toomani mesure 1,57 mètre (5 pi 2 po) et pèse environ 64 kg (140 lb). Elle a les cheveux courts de couleur poivre et sel et les yeux bruns.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un long manteau noir avec de la fourrure au niveau du capuchon et des grosses bottes d’hiver.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec la police de Gatineau, au 819 246-0222.